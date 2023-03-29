Киану Ривз дал редкий комментарий об отношениях с возлюбленной

Киану Ривза, блистающего в новом “Джоне Уике”, не так легко вывести на откровенный разговор. Впрочем, некоторым журналистам это все-таки удается. В новом интервью изданию People его попросили вспомнить последний раз, когда он был по-настоящему счастлив. И, разумеется, 58-летний актер привел в пример вечер, проведенный с возлюбленной Александрой Грант.

Пару дней назад с моей милой. Когда мы были в постели. Мы чувствовали такое единение. Мы улыбались и хихикали. Чувствал себя превосходно. Это действительно приятно — быть вместе, – признался Ривз.

Киану Ривз и Александра Грант

Киану Ривз и Александра Грант нечасто рассказывают о своей семейной жизни, а еще реже выходят вместе в свет. Последний раз их видели на гала-вечере MOCA в Лос-Анджелесе летом прошлого года.

Отметим, что поклонники актера все еще гадают, сделал ли тот предложение своей давней возлюбленной или нет. В конце марта 2022-го папарацци засняли звезду “Матрицы” за покупкой кольца в одном из ювелирных бутиков в Западном Голливуде. Около 40 минут он изучал витрину, после чего вышел оттуда с покупкой и уехал на своем мотоцикле в неизвестном направлении. Впрочем, возможно, это был просто подарок ко дню рождения, который Александра отмечает 4 апреля.

Влюбленные познакомились в 2009 году: актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора. Знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они вместе выпустили книгу “Ода счастью”, а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Ривза и Александру, и их отношения перешли на новый уровень.

Их роман длится уже несколько лет: впервые как пара они появились на публике в ноябре 2019 года. В 2020 году ее часто видели с Ривзом по вечерам после съемочных смен, в том числе четвертой “Матрицы”.