Бывший Хлое Кардашьян купил особняк через три дома от нее

Канадский баскетболист Тристан Томпсон решил поселиться по соседству со своей бывшей возлюбленной, американской бизнесвумен и телезвездой Хлое Кардашьян. Спортсмен приобрел дом в элитном пригороде Лос-Анджелеса Хидден-Хиллс неподалеку от поместья Хлое. По данным таблоидов, речь идет об особняке площадью около тысячи квадратных метров на участке площадью 56 соток.

Стоимость недвижимости составила 12,5 млн долларов. Отмечается, что для покупки поместья спортсмену пришлось взять ипотеку на 9 миллионов долларов. В особняке есть шесть спален, восемь ванных комнат, отдельный санузел, просторное фойе с черно-белым полом и массивной хрустальной люстрой, отделанная коричневым деревом гостиная, столовая и винный погреб с регулируемой температурой.

Тристан Томпсон с сыном

Кроме того, в доме есть кухня, комната для дворецкого, библиотека, бильярдная с барной стойкой, шестиугольная комната для завтраков, кинотеатр, а также гараж на пять автомобилей. Кстати, Канье Уэст выкинул аналогичный трюк в декабре 2021 года, купив недвижимость через дорогу от своей бывшей жены Ким Кардашьян, чтобы быть ближе к их четверым детям.

Прошлым летом у Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона родился второй ребенок. Сын звездных родителей появился на свет благодаря суррогатной матери. Недавно в соцсетях Хлое поздравила бывшего с днем рождения и показала подросшего ребенка. Похоже, в отношениях пары намечается оттепель.

Тристан Томпсон с дочерьмиХлое Кардашьян