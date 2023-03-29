Кендалл Дженнер для Messika и не только: дайджест fashion-новостей

Mario Berlucci

Бренд Mario Berlucci представил новую коллекцию, в которую вошли всего 12 моделей обуви на раннюю весну. Среди них – ботильоны на платформе, кожаные ботильоны с блочным каблуком, сапоги с острым мысом в духе нулевых, беспроигрышные казаки, ботинки на низком ходу и другие актуальные модели. Линию дополнили сумки из натуральной кожи, которые идеально завершат каждый образ капсулы: универсальные шопперы и модели жесткой формы глубоких актуальных оттенков, лакированные тоуты и лаконичные модели через плечо из фактурной кожи.

Messika

Главными героями новой рекламной кампании ювелирного бренда Messika стали модель Кендалл Дженнер и танцор Элтон Мейсон.

Кендалл обладает даром невероятного присутствия в камере. С первого кадра через фото передается вся ее сила. Она олицетворяет ценности, которые соответствуют нашему бренду: полноценная и уверенная в себе женщина, современная, – говорит о Кендалл Валери Мессика, основательница и креативный директор Messika. Позируя в ярких винтажных автомобилях на фоне пустыни Палм-Спрингс, Кендалл и Элтон демонстрируют кольца, браслеты, колье и другие украшения из коллекции. Запечатлел все это модный фотограф Крис Коллс.

Bulgari

В этом году линия Serpenti от Bulgari празднует свое 75-летие. Будучи символом бесконечных метаморфоз и женской силы, коллекция берет свое начало в конце 40-х — с часов и ювелирных украшений, продолжив линию в изделиях из кожи. Соприкасается драгоценная змея и с миром искусства. В юбилейном году выставка Serpenti Рефика Анадола продолжит свое путешествие в Национальном музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде. Также в рамках празднования будет представлена новая серия коллабораций Bulgari и других известных художников-визионеров.

Atmosphere

Бренд одежды и аксессуаров получил известность прежде всего благодаря минималистичным костюмам из худи и джоггеров. Но этой весной Atmosphere решил выйти за рамки привычного и включить в новую коллекцию особенные модели. Например, удлиненную рубашку силуэта oversize. Она выполнена в универсальном черном оттенке и украшена шевроном в виде реалистичного насыщенно-красного сердца. Не только символ любви, но и необычная интерпретация логотипа бренда.

EMKA

Желания женщины иногда не может угадать и сама женщина — что говорить о ее мужчине. Для тех, кто хочет порадовать любимую модными новинками и устроить ей головокружительный шопинг, но оставить выбор вещей за ней, российский бренд одежды Emka приготовил подарочные карты. Приобрести сертификаты номиналом 5, 7, 10 и 15 тысяч рублей можно во всех офлайн-магазинах сети. А потратить — на все что угодно, от верхней одежды до сумок.