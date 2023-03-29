 

“Выиграли спекулянты” – за сколько лет россияне могут накопить на квартиру

29.03.2023, 10:00, Разное
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Как бы иронично это не звучало, но ЦБ РФ бросил измерять стоимость недвижимости в рублях. Представитель Центробанка на конференции по ипотеке представил ситуацию на рынке первичного жилья, используя не национальную валюту, а годы, за которые россиянам нужно не пить и не есть, а просто откладывать зарплату, чтобы накопить на квартиру.

По расчетам главы профильного департамента Александра Данилова, вышло восемь лет с учетом среднегодовых зарплат. При этом чиновник отметил, что в 2019 году на квартиру в новостройке нужно было копить шесть лет.

2019 год за основу взят не просто так. Именно тогда власти запустили программу льготного кредитования для первичного рынка недвижимости. Взять кредит на квартиру можно было под семь процентов годовых (сейчас – восемь), а семьи с детьми могли рассчитывать на шесть процентов.

“В итоге выиграли спекулянты”,

– прокомментировала ситуацию эксперт по недвижимости Ирина Радченко. Она отметила, что ипотекой смогли воспользоваться в основном те, кто и там мог себе позволить покупку недвижимости. По словам специалиста, за последние года стоимость новостроек взлетела аж на 30%, хотя доходы населения так быстро не росли.

Эксперт призвала застройщиков умерить аппетиты и ориентироваться на маржу 10%, а не до 50%, как они привыкли. По ее словам, перекос между первичным и вторичным рынком достиг уже 30%, что может привести к отказу граждан от новых квартир. Специалист подчеркнула, что льготную поддержку новостроек следует отменить.

Журналисты “Комсомольской правды” решили перепроверить данные ЦБ РФ. Вооружившись калькулятором, а также средними показателями стоимости недвижимости, квадратуры и зарплат, авторы статьи выяснили, что в реальности россиянам нужно копить на квартиру чуть более девяти лет, так что чиновник был весьма оптимистичен в прогнозах.

Примечательно, что сегодня в России дорожают не только квартиры в новостройках, но и загородная недвижимость. К примеру, в Сургуте рост превысил 23%. Об этом сообщает портал URA.RU.


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