Прокуратуру отправили за решетку
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Обвинительное заключение Ройзману* надо передать лично — а он сидит в спецприемнике по другому делу.
Прокуратурой Центрального административного округа Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана* — об этом сообщила пресс-служба ведомства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
«1 июля 2022 года Ройзман, находясь в помещении благотворительного фонда "Фонд Ройзмана" в Екатеринбурге, желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта».
— Что обвинительное готово, нам еще не сообщили, — сказал «Новой» Владислав Идамжапов, адвокат Евгения Ройзмана. — Документ моему доверителю сотрудники прокуратуры должны вручить лично.
Предполагаю, что они должны приехать в спецприемник, где Евгений Вадимович сейчас отбывает арест по административному делу, и там ему в руки отдать обвинительное. По закону единственный город, где может проходить суд, это Екатеринбург.
Напомню, в конце августа прошлого года приехавшие из Москвы следователи провели обыск в квартире Ройзмана. У него была изъята вся техника. Также была изъята техника его домочадцев. На период следствия суд оставил политика на свободе с ограничением определенных действий, среди которых пользование интернетом и участие в массовых мероприятиях.
16 марта в Ленинском районном суде Екатеринбурга был рассмотрен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций», где Евгению Ройзману назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток.
Изольда Дробина,
собкор «Новой» на Урале
*Власти РФ внесли его в реестр иноагентов.
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Источник: Новая газета
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