 

Как колебания атмосферного давления могут вызывать различные заболевания

29.03.2023, 9:05, Разное
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Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, как на фоне изменения атмосферного давления могут развиваться недуги. Врач объяснил “Вечерней Москве”, что метеорологические изменения могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Он также посоветовал людям, которые имеют метеозависимости, подготовиться к ним. Самое главное в таких скачках давления – это то, сколько времени пройдет до резкого повышения давления. Лариса Алексеева поделилась, что давление повышается быстрее, поэтому людям, зависящим от погоды, сложнее перенести барический удар.

По словам врача, при колебаниях атмосферного давления могут возникнуть более серьезные проблемы со здоровьем. Головные боли, боль в суставах, сердечно-сосудистые расстройства, проблемы со сном. Может повыситься утомляемость, появиться эмоциональные расстройства, включая апатию и агрессию.


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