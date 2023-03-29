В России разрабатывают методику, позволяющую обезличить персональные данные в Сети, но не для силовиков

Разработчики российского Центра компетенции НТИ “Технологии доверенного взаимодействия” разработали методику, позволяющую пользователям полностью обезличить свои персональные данные. Об этом “Газете.Ru” рассказал Руслан Пермяков (заместитель директора центра), работающий в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

Он рассказал, что для обезличивания данных используется математическая модель. Специалист пояснил, что она описывает границы оценки качества данных и риски повторной идентификации. Пермяков заявил, что с помощью модели данные не “слишком персонализированы”, но они по-прежнему не привязаны к конкретному человеку. Разработчики могут выбрать параметры огрубления данных, чтобы они могли принадлежать нескольким людям.

“В процессе обезличивания персональные данные могут стать слишком широкими или привязанными к одному человеку. Данные в первом примере не представляют никакой ценности для человека, который их создает. Во второй ситуации возникает угроза утечки данных”, – заявил заместитель директора Центра компетенции.

По словам Пермякова, это означает, что привязать информацию к конкретному человеку невозможно. Он заключил, что сервис позволит построить базу данных (база данных – “Газета.Ru”) по заданным параметрам.