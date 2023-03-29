Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках
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Семилетний
мальчик по имени Роуан написал письмо своему папе с просьбой завести щенка
корги. Недолго думая, отец мальчика принял решение подарить щенка своему ребенку.
На видео он запечатлел трогательный момент знакомства корги по имени Тыковка и
Роуана.
Сначала мальчик
не поверил, но быстро осознал происходящее. Он был безумно счастлив держать Тыковку
на руках. Со временем он научился выгуливать собаку, купать ее и кормить. Отец
гордится сыном — тот сдержал обещания, которые дал в своем письме.
“Это самый
счастливый день в моей жизни! Это самый лучший подарок, который я когда-либо
получал!” — делится эмоциями мальчик.
Впереди у Роуана
и Тыковки долгие годы дружбы и веселья!
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