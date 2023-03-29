Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках

Семилетний

мальчик по имени Роуан написал письмо своему папе с просьбой завести щенка

корги. Недолго думая, отец мальчика принял решение подарить щенка своему ребенку.

На видео он запечатлел трогательный момент знакомства корги по имени Тыковка и

Роуана.

Сначала мальчик

не поверил, но быстро осознал происходящее. Он был безумно счастлив держать Тыковку

на руках. Со временем он научился выгуливать собаку, купать ее и кормить. Отец

гордится сыном — тот сдержал обещания, которые дал в своем письме.

“Это самый

счастливый день в моей жизни! Это самый лучший подарок, который я когда-либо

получал!” — делится эмоциями мальчик.

Впереди у Роуана

и Тыковки долгие годы дружбы и веселья!