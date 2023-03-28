Модные стрижки на весну для женщин за 50 в очках: прически, которые сделают аксессуар украшением лица

Женщины в очках в возрасте за 50 часто испытывают трудности с выбором прически. Им хочется найти такую стрижку, которая не будет придавать лицу слишком строгий вид и визуально старить, а подчеркнет красоту и женственность. К счастью, существуют прически для зрелых дам, которые сделают этот аксессуар украшением вашего облика. В статье мы приведем модные стрижки на весну для женщин за 50 в очках.

Что нужно учитывать

При выборе идеальной прически необходимо учитывать дизайн и форму ваших очков. Оправа должна подходить к вашему овалу лица. Возможно, что прежде чем вы найдете идеальный вариант, вам придется попробовать несколько стрижек или цветов волос.

Пикси

У многих женщин за 50 волосы начинают седеть. Это нормальное явление. В последние годы стало модным не маскировать седину. При правильном выборе прически серебристые пряди выглядят благородно и привлекательно.

Для седых волос идеально подходит короткая стрижка пикси. Сочетайте ее с черной оправой очков, чтобы создать эффектный контраст.

Стрижка пикси очень проста в укладке. Чтобы придать форму прическе, используйте пенку или мусс.

Бикси

Стрижка бикси представляет собой комбинацию боба и пикси. Она отлично подходит зрелым дамам в очках. С возрастом волосы становятся более тонкими. Эта прическа придаст шевелюре больше пышности.

Бикси мгновенно сделает вас визуально моложе. Вы можете зачесать волосы назад, чтобы привлечь внимание к чертам лица и очкам. Если вы хотите замаскировать морщинки на лбу, то носите ее с челкой.

Асимметричное каре

Если вы хотите поэкспериментировать со стрижкой, то попробуйте асимметричное каре. В этой прическе одна половина шевелюры подстрижена несколько длиннее, чем другая. Это придаст вам стильный вид. Вы можете сочетать эту прическу с разными видами окрашивания или мелирования.

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Многоуровневая прическа

Многоуровневая прическа с мягкими волнами выглядит стильно и женственно. Она идеально подходит для женщин за 50. Дополните свой образ очками в красивой оправе.

Вы можете сделать многоуровневую стрижку с пробором. Она не требует особого ухода.

Если вы хотите вывести свой образ на новый уровень, то добавьте к этой прическе челку – короткую, длинную или “шторку”.

Вьющаяся стрижка лоб

Женщинам с вьющимися волосами подойдет стрижка лоб. Она представляет собой удлиненную версию боба. Это элегантная прическа, которая подходит женщинам с любой густотой волос. Она не требует частого посещения парикмахерской.

Чтобы выглядеть моложе, дополните эту прическу челкой. Она не должна быть слишком длинной, чтобы не отвлекать внимания от очков.

Ступенчатая прическа для длинных волос

Если вы привыкли носить длинные волосы, то вам необязательно их коротко подстригать после 50 лет. Вы можете сделать ступенчатую стрижку, сохранив привычную длину. Такая прическа отлично сочетается с очками.

Длинные многоуровневые прически можно комбинировать с любым видом окрашивания – от омбре до балаяжа.

Заключение

Многим женщинам за 50 приходится носить очки, так как они нуждаются в коррекции зрения. Правильно подобранная стрижка поможет вам превратить этот аксессуар в красивую деталь вашего образа.