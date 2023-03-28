«Вечеринка жалости к себе»: долгое страдание часто приводит нас к саморазрушению

Жизнь не всегда преподносит приятные сюрпризы, в ней иногда происходят очень грустные события, пережить которые не так просто, И в этой ситуации некоторые люди начинают жалеть себя, добровольно принимают роль жертвы и бесконечно страдают. Устраивая «вечеринку жалости к себе», нужно осознавать, что гостями на ней будут злость и ревность, ненависть и отчаяние, горе и обвинение, неуверенность в себе и заниженная самооценка.

Эти гости сделают все, чтобы вечеринка продолжалась как можно дольше, поскольку они на ней чувствуют себя максимально комфортно. Вот причины не устраивать такие «посиделки».

Вечеринка дает повод думать, что ситуация хуже, чем есть на самом деле

Когда вы находитесь в отчаяние, любая мелочь кажется вам настоящей катастрофой. Вы погружаетесь в свои страдания и начинаете делать из мухи слона, стараясь оправдать реакцию на ситуацию перед самим собой. Вы начинаете себя жалеть, потому что не склонны объективно оценивать происходящее, и горе действительно накрывает вас с головой. Вам кажется, что хуже ситуации быть не может, хотя в жизни бывает всякое, и надо ко всему относиться философски.

Заставляет вас принять менталитет жертвы

Вы сами добровольно принимаете роль жертвы и начинаете всех вокруг обвинять. Не исключено, что обидевшие вас люди действительно виноваты, однако от этого вам не станет легче на сердце. Вам необходимо брать на себя ответственность за свою жизнь, поскольку только вы сами можете себя спасти. Обвинять других и ничего не делать – это все равно что держать в руке горячий уголь и злиться на человека, который разжег костер.

Привлекает к вам таких же жалеющих себя людей

Вечеринка жалости вас не ободрит, а только усилит чувство одиночества. Вряд ли активные и счастливые люди захотят долго на ней присутствовать. К вам придут те, кто так же одинок, разочарован и принял роль жертвы. Как вы понимаете, в такой компании думать о счастливом будущем будет крайне проблематично. Вам останется только вместе оплакивать прошлое, что не позволит вам двигаться дальше.

Кроме того, вы не просто притянете к себе несчастных людей, но и сделаете друг друга еще несчастнее, поскольку страдать в одиночку может быстро надоесть, а к общим страданиям можно легко привыкнуть. Не забывайте поговорку о том, что страдание любит компанию, не давайте ему возможности чувствовать себя с вами комфортно.

Не позволяет увидеть хорошее

На своей печальной вечеринке вы настолько сосредоточены на негативе, что не замечаете всего хорошего, что происходит вокруг вас. И если страдания затянутся, вы рискуете многое пропустить. К примеру, вас могут пригласить в гости, где вы повстречаете своего нового избранника, или сразу на свидание, которое может стать началом гармоничных отношений.

Вы откажетесь от поездки, способной в корне переменить вашу жизнь, случайно не познакомитесь в хорошими людьми. Как минимум вы не порадуетесь красивому рассвету и закату, не насладитесь пением птиц или здоровым общением с близкими. Все потому, что в это время вы будете страдать и купаться в негативной энергии.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Не дает возможности помочь другим

Вы будете настолько зациклены на своем внутреннем горе, что не увидите, что происходит вокруг вас. Жалость к себе не позволит вам помочь другим, которые нуждаются в вашей помощи. А это является очень эффективной терапией, когда подаренная радость заставляет забыть о своем горе. Вы могли бы протянуть руку помощи тем, кому еще тяжелее, и ваша инициатива была бы очень уместной и даже необходимой для многих людей. Однако вам будет не до них, и вы не сможете отвлечься от страданий и спасти себя.

Не позволяет двигаться вперед

Вечеринка жалости создает скользкую дорожку, по которой нельзя двигаться. Это все равно что пытаться подняться на горку изо льда без специальной обуви. Как только вы начинаете подниматься, любое неловкое движение заставляет вас катиться вниз. Имеется в виду то, что вы никак не можете расстаться с печальными мыслями и воспоминаниями, то и дело в голову приходят новые факты и подробности, которые привели к негативным последствиям. Вам некогда и некомфортно думать о будущем, вы рискуете застрять в болезненном прошлом вчерашнего дня.

Вместо заключения

Вы действительно хотите остаться в болезненном прошлом, жалеть себя и считать жертвой? Приняли ли вы окончательное решение все бросить и сдаться, оставшись на вечеринке в привычной компании негативных эмоций и грустных друзей? Или вы хотите видеть себя счастливым в будущем? Если выбираете последний вариант, настройтесь на восстановление, начинайте мечтать, распрощайтесь со вчерашними проблемами и думайте о будущем.

Окружите себя достойными людьми, вместе с которыми вы станете активно действовать и предпринимать все для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Будьте открыты для перемен, не отказывайтесь кардинально изменить свою жизнь и больше никогда не организовывайте «вечеринок жалости к себе».