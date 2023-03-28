Кондиционер глубокого действия – это не средство на каждый день: как понять, что он нужен волосам, и почему его нельзя использовать для профилактики

Наши волосы каждый день подвергаются стрессу — перепады температур, снег, дождь, яркое солнце, сухой воздух. В результате они становятся обесцвеченными, ломкими, с секущихся кончиками. Ко всему прочему, наши волосы впитывают все раздражители окружающей среды — загрязнение воздуха, аллергены, пыльцу и дым. Чтобы поддержать их в этих непростых условиях, и применяется глубокое кондиционирование.

В чем отличия кондиционеров глубокого действия

Большинство людей используют обычный кондиционер в качестве последнего шага в регулярном мытье головы. Хотя это необходимый компонент при мытье волос, кондиционер глубокого действия сильно отличается. В то время как обычный кондиционер помогает смягчить пряди и сделать их блестящими и гладкими, средство глубокого действия восстанавливает волосы, лечит их.

Обычные кондиционеры воздействуют на поверхность волос, а составы глубокого действия проникают в сердцевину прядей и, в свою очередь, восстанавливают и омолаживают их. Эти два средства имеют разные составы, поэтому, хотя вы можете оставлять свой обычный кондиционер на волосах на длительное время, он не будет работать так же, как состав, предназначенный для лечения.

Кондиционеры глубокого действия содержат масла, которые проникают в пряди волос. К ним относятся масло авокадо, миндальное масло, масло шиповника, алоэ вера, аргановое, кокосовое масло и масло семян подсолнечника. Если вы не знаете, нужен ли вам кондиционер глубокого действия, обратите внимание на несколько признаков.

Тусклые пряди, это когда волосы теряют свой блеск

Здоровые волосы выглядят блестящими и имеют отчетливое сияние. Если вы заметили, что ваши локоны теряют блеск или выглядят тусклыми, возможно, пришло время использовать кондиционер глубокого действия. Такое состояние может быть результатом недостаточного поступления питательных веществ, но также может возникать и в результате использования большого количества химических средств, слишком сильного нагревания нежных прядей.

Когда волосы начинают выглядеть тусклыми, это означает, что уже происходят изменения, из-за которых они теряют влагу и блеск. Очень густые, вьющиеся или волнистые локоны могут не удерживать натуральные масла так, как тонкие и прямые, поэтому они могут выглядеть более тусклыми. Глубокое кондиционирование важно для тех, у кого густые пряди. Если не увлажнять их должным образом, повреждение может стать необратимым.

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Сухие волосы — признак того, что вам нужен кондиционер глубокого действия

Как только волосы начинают терять свой блеск, они могут быстро стать сухими. Натуральные масла вырабатываются в коже головы, поэтому первым признаком сухих волос может быть сухость кончиков и постоянная электризация, когда пряди распушаются во все стороны. Кожа головы может стать сухой и шелушащейся.

Вы также можете заметить, что когда вы прикасаетесь к кончикам волос, они становятся жесткими и даже абразивными на ощупь. Их сухость вызвана теми же факторами окружающей среды, такими как химическая обработка и слишком высокая температура, но это также может произойти с возрастом или даже из-за определенных проблем со здоровьем. Когда волосы сухие и не обработаны кондиционером глубокого действия, они могут легко повреждаться.

Когда ваши волосы ломкие, им нужно лечение

Ломкие волосы обязательно нуждаются в глубоком кондиционировании. Поскольку они уже повреждены, они имеют высокую склонность к обламыванию. Волосы находятся в ослабленном состоянии, могут появиться секущиеся концы. Без лечения вы можете начать замечать выпадение прядок.

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Ломкие и сухие волосы часто демонстрируют одни и те же признаки отсутствия блеска. Тем не менее, один признак того, что у вас они ломкие, заключается в том, что когда вы завиваете или выпрямляете их, они просто не реагируют на тепло, как раньше. Это приводит к тому, что локон не завивается, или только что выпрямленная часть не выглядит очень прямой.

Это также признак того, что волосы потеряли свою эластичность, поэтому ломкость очень распространена, когда сухие волосы достигли этой стадии. Тем не менее, кондиционер глубокого действия может помочь восстановить такие больные пряди и вернуть им былую привлекательность и послушность.

Не применяйте средство слишком часто или для профилактики

Хотя глубокое кондиционирование может восстановить тусклые и сухие волосы, избыток средства вызовет другие проблемы. Если ваши локоны не так уж повреждены, слишком частое использование кондиционера глубокого действия может привести к тому, что волосы станут чрезмерно кондиционированными. Это средство не для профилактики!

Признаки избыточного употребления состава включают в себя прежде всего то, что волосы выглядят не объемными и лишенными упругости, жирными, маслянистыми, тяжелыми. В большинстве случаев использовать кондиционер глубокого действия нужно раз в неделю. Однако если ваши волосы очень сухие, вы можете использовать его два или три раза в неделю, пока не увидите результаты.

Получите консультацию специалиста

Если вы не уверены в том, насколько на самом деле сухие ваши волосы, и нужно ли вам проводить глубокое кондиционирование раз в неделю или чаще, проконсультируйтесь с хорошим парикмахером. Специалист сможет подробно изучить текстуру прядей и их текущее состояние и подскажет, какую программу лечения применить.

С его помощью вы разработаете грамотный план по уходу за вашими волосами. Применение кондиционера будет четко расписано, вы сможете отследить результаты и увидеть, помогает ли вам лечение. При правильном подходе вы сможете улучшить состояние своих волос в разы, сделав их блестящими, послушными, увлажненными и красивыми.