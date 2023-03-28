 

Мнение: Об ударе дронами по Москве… Украина начинает и шокирует?

28.03.2023, 20:30, Разное
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Итак, первый такой удар нанесён. Уже не по ближним подступам к столице, а по её окраинам. То есть, «атака дронов» на Москву из «вероятности» становится реальностью буквально на наших глазах.

Да, можно утешать себя тем, что «одна ласточка весны не делает». Зато один «Стриж» уже может наделать много бед. Тем более, что он был не один.

Два дня назад украинский БПЛА «Стриж» взорвался под Тулой. Теперь вот обломки беспилотника найдены у железнодорожных путей в Новой Москве. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Этот же инцидент подтвердили ТГ-каналы.

«Поступила информация от местного жителя об обнаружении примерно в 200 метрах от железнодорожных путей Киевского направления возле села Свитино обломков беспилотника», — сказал, в частности, собеседник «РИА Новости» из экстренных служб. По данным агентств, дрон нашел местный житель. Пострадавших или разрушений на месте инцидента не зафиксировано.

В отличие от «тульского» аппарата, «новомосковский» беспилотник — самодельный. И пока инцидент с ним больше похож на хулиганство или провокацию, чем на реальную угрозу военным или гражданским объектам. Разумеется, в Киеве будут всё отрицать — как обычно, по-украински: с хитрыми подмигиваниями, наглыми ухмылочками, тонкими намёками на «взорвавшийся кондиционер». Стиль и почерк характерны и узнаваемы.

Но нельзя не заметить, что обстановка в небе над столицей становится более беспокойной. Что, возможно, и есть одна из целей Украины. Огромная масса людей сейчас работает на то, чтобы повышать уровень тревожности в российском обществе – и в интернете он уже зашкаливает. Ну а чисто военная цель у киевских властей — заставить Генштаб под нажимом Кремля «растащить» средства ПВО из зоны боевых действий на защиту «угрожаемых» направлений.

Так что эти атаки будут продолжаться. И в воздушном пространстве, и в информационном. Со всё нарастающей интенсивностью.

А это значит, что и реальные ударе БПЛА, начинёнными взрывчаткой, — тоже последуют вскоре?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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