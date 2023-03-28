 

Баланс элегантности и абсолютного комфорта: лучшие тренды стиля спорт-шик на весну для женщин за 50

28.03.2023, 19:25, Разное
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Наряды в стиле спорт-шик — один из ведущих трендов текущего сезона. Ошибочно полагать, что данная эстетика в одежде применима исключительно к молодым девушкам. Если вам за 50 лет, то вы вполне можете демонстрировать яркие наряды в стиле спорт-шик. Вдохновляемся яркими аутфитами.

Концепция

Для начала разберемся, в чем заключаются основные особенности стиля спорт-шик. Это сочетание удобства и элегантности. Суть заключается в том, чтобы подобрать комфортную одежду, не стесняющую движений, и одновременно с этим привнести нотку изысканности и женственности. Главное условие: не должно быть «перекоса» в сторону либо спорта, либо шика. Нужно найти оптимальный баланс, золотую середину, плюс ко всему, привнести свою индивидуальность.

Капсульный гардероб

Капсульный гардероб — это те вещи, которые сочетаются между собой, с помощью которых можно создавать разные эффектные образы.

Капсульный гардероб в стиле спорт-шик должен включать в себя следующие изделия:

джоггеры, узкие джинсы (можно скинни) и карго; несколько футболок разных цветов (обязательно черный, белый и два-три других нейтральных оттенка на ваше усмотрение); худи или толстовка оверсайз; кожаная куртка, парка, бомбер, классическое бежевое пальто прямого кроя (можно выбрать два или три изделия, а не покупать все сразу); из обуви: слипоны, эспадрильи, балетки, лоферы, сандалии на плоской подошве.

А теперь вдохновляемся яркими образами в стиле спорт-шик.

Пиджак и джинсы

Удачный наряд в стиле офисный кэжуал — это синие пиджак и джинсы, серая футболка и яркая акцентная деталь в виде красных балеток. Обязательно добавьте аксессуары, чтобы лук получился более запоминающимся и самобытным. Например, это могут браслеты, наручные часы (сейчас в моде механические), солнцезащитные очки, ремень с красивой бляшкой и т. д.

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Широкие штаны и блейзер оверсайз

Штаны по типу слоучей с высокой посадкой составят прекрасную пару удлиненному блейзеру оверсайз. Нейтральная цветовая гамма сделает наряд более изысканным и элегантным. Кеды привнесут в лук нотку неформальности, а крупная брошка сделает наряд более торжественным.

Спортивный костюм и блейзер

Спортивный костюм и кроссовки — это наряд в спортивном стиле, без акцента на женственность и формальность. Но стоит добавить длинный блейзер или классическое пальто, как одежда тут же смотрится по-другому. Это как раз та золотая середина между женственностью, изысканностью и комфортом, к которой следует стремиться для создания гармоничного образа.

Платье и сандалии

На лето прекрасный вариант — это наряд, состоящий из трикотажного платья свободного кроя и пары сандалий. Выбирайте нейтральные оттенки для обуви и одежды, но учтите, что цвета могут не совпадать. Главное, чтобы они хорошо сочетались. Например, коричневый или бежевый хорошо смотрится с серым.

Спортивные штаны и кардиган

На первый взгляд странное сочетание, однако на деле получается весьма стильный образ. Укороченные спортивные штаны серого цвета хорошо смотрятся с длинным черным кардиганом. Кофта на шнуровке в зоне декольте привносит нотку женственности и изысканности. Ботинки на шнуровке вместо обычных кроссовок гармонично завершают образ. Осталось добавить только сумку. Это может быть как шопер, так и тоут.


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