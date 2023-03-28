Давние подруги: Синтия Никсон трогательно поздравила Сару Джессику Паркер с 58-летием

25 марта Саре Джессике Паркер исполнилось 58 лет. В день рождения известную актрису осыпали поздравлениями поклонники и коллеги. Среди них оказалась и Синтия Никсон. Она написала давней подруге и коллеге по сериалу “Секс в большом городе” милое поздравление. Пост Синтия опубликовала в своих социальных сетях.

Заводи новых друзей, но сохраняй старых. Один — серебряный, другой — золотой. Круг — это круг, у него нет конца. Вот как долго я буду твоим другом. С днем рождения мою старую подругу Сару Джессику Паркер. Так рада, что я все еще рядом с тобой после всего этого долгого времени, — написала Никсон.

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер

Актриса разместила в личном блоге фотографию, на которой она и Паркер запечатлены в образах персонажей из “Секса в большом городе” — Миранды и Кэрри. Их коллега, Кристин Дэвис, которая исполнила в культовом сериале роль Шарлотты, также присоединилась к поздравлениям. Она опубликовала несколько совместных фотографий в соцсетях.

Двадцать пять лет! Мне так повезло прожить эту жизнь с тобой. За еще один год вместе, — написала Дэвис над фотографией, на которой они держатся за руки.

С днем рождения Паркер поздравили и другие актеры шоу, например, Марио Кантоне и Алекс Суинтон, которые играют друга Кэрри и Шарлотты Энтони и ребенка Шарлотты Рока.

Слухи о том, что Джон Корбетт, исполнивший роль возлюбленного Кэрри Брэдшоу, появится в продолжении “Секса в большом городе” (втором сезоне шоу “И просто так”), подтвердились в январе этого года. В феврале Сара Джессика Паркер поделилась серией снимков, на которых ее героиня страстно целуется с Эйданом. Неизвестно, все ли фанаты обрадовались такому развитию сюжета, но они тут же начали активно обсуждать возвращение героя в комментариях под постом актрисы.

Сара Джессика ПаркерКристин Дэвис и Сара Джессика Паркер