 

В РФ впервые сфотографировали новый седан OMODA S5

28.03.2023, 17:10, Разное
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Новый китайский седан Omoda S5 удалось обнаружить в России.

Данный автомобиль зафиксировали на одной из столичных парковок. Предполагается, что официальные продажи автомобилей начнутся уже к середине весны текущего года.  Новый Omoda S5 уже прошел этап сертификации. Под капотом седана установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 113 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила внушительный кузов с повышенной вместимостью. Покупатели смогут выбрать модель в трех комплектациях.

Поставщики пока не раскрывают стоимость Omoda S5 для российского рынка. В свою очередь, данный автомобиль активно продается в Китае по цене от 79 тысяч юаней в базовой комплектации.


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