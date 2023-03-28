В РФ впервые сфотографировали новый седан OMODA S5

Новый китайский седан Omoda S5 удалось обнаружить в России.

Данный автомобиль зафиксировали на одной из столичных парковок. Предполагается, что официальные продажи автомобилей начнутся уже к середине весны текущего года. Новый Omoda S5 уже прошел этап сертификации. Под капотом седана установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 113 л.с. мощности. Кроме того, новинка получила внушительный кузов с повышенной вместимостью. Покупатели смогут выбрать модель в трех комплектациях.

Поставщики пока не раскрывают стоимость Omoda S5 для российского рынка. В свою очередь, данный автомобиль активно продается в Китае по цене от 79 тысяч юаней в базовой комплектации.