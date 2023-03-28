 

Компания Renault представила гибридный Renault Espace с запасом хода 1100 км

28.03.2023, 17:10, Разное
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Известная марка Renault официально представила обновленную версию минивэна Renault Espace.

Приобрести улучшенную модификацию автомобиля станет возможным на европейском рынке уже весной. Новый экземпляр стал несколько короче предшественника. Однако салон получил больше свободного пространства для пассажиров, но емкость багажника снизилась. Разработчики предусмотрели для минивэна Espace архитектуру CMF D/C.

Под капотом автомобиля установили 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 131 л.с. мощности. Модель получила также два электромотора с общей отдачей 199 л.с. Средний расход топлива минивэна достигает 4,7 литра. Предельная скорость Renault Espace ограничена на уровне 175 километров в час.


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