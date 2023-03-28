Xiaomi представила Redmi Note 12 Turbo, бюджетный смартфон с мощными чипами и памятью 1 ТБ

Redmi (дочерняя компания Xiaomi) представила бюджетный смартфон Note 12 Turbo с субфлагманским процессором Qualcomm и памятью 1 ТБ. Об этом рассказал Rozetked.

Redmi Note 12 Turbo оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и шириной экрана 6,67 дюйма. Яркость дисплея, как утверждается, достигает 1 000 нит. Дисплей смартфона окружают тонкие рамки. Они тоньше, чем у iPhone 14. Верхняя часть составляет 1,42 мм, а боковые стороны – 1,95 мм. В то время как нижняя составляет 2,22 мм. Толщина корпуса составляет 7,9 мм, а вес – 181 грамм. Redmi Note 12 Turbo использует 8-ядерный чипсет Qualcomms Snapdragon7+ Gen 2. Он был представлен в середине марта. Этот чип работает так же, как и флагман прошлого года Snapdragon 8+ Generation 1. Он оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, которая имеет дополнительный 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и макромодуль на 2 мегапикселя.

Основная камера имеет оптическую стабилизацию изображения и технологию In-Sensor Zoom.Redmi Note 12 Turbo оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон поставляется с Android 13 и оболочкой MIUI 14.Redmi Note 12 Turbo версий 8/256 ГБ или 16/1 ТБ, будет доступен в минимальной и максимальной комплектациях за 22000 и 28000 юаней соответственно (примерно 22,2 и 31,1 тыс. рублей). Неизвестно, будут ли новинки доступны за пределами Китая.