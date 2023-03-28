 

Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался, чтобы обсудить ввод войск в Израиль

28.03.2023, 16:33, Разное
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Стартовала внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой будет обсуждаться ввод войск в Израиль в связи с неспособностью правительства подавить протесты. Предполагается, что соединения выдвинутся с территории Сирии и в течение нескольких дней возьмут под контроль ключевые города.

Первым на сессии выступил с докладом Сергей Нарышкин. Он констатировал, что «клика Нетаньяху утратила контроль и допустила опасную ситуацию, когда под сомнение поставлена сама неотвратимость наказания за участие в антиправительственных акциях».

«Замечены случаи, когда даже служащие силовых структур не проявляют должной жёсткости п оотношению к преступному элементу или прямо манкируют своими обязанностями. Куда это ведёт и как дальше будет развиваться ситуация, мы уже знаем. Сценарий один», – сказал он.

Представитель Сирии в свою очередь предложил «по дороге» деоккупировать Голанские высоты, что было поддержано большинством голосов. В поддержку силовой акции также высказались представители российских структур, которые видят возможность задержать и передать правосудию «невозвращенцев», бежавших из России в Израиль после февраля 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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