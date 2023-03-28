Блузка с рукавами-пуфами и брюки палаццо: 10 идей весеннего образа для девушек с нестандартным размером одежды

Не секрет, что далеко не всем девушкам подходит одежда размеров S или M. Но к счастью, сегодня есть множество вариантов модных моделей и сочетаний для женщин с нестандартной фигурой. С наступлением теплых дней так хочется выглядеть привлекательно! Вот несколько идей образов на весну и лето для девушек с пышными формами.

Свободные и элегантные черно-белые комплекты

Это сочетание цветов никогда не выйдет из моды. Черно-белые ансамбли можно носить в любое время года.

Белые брюки с прямыми штанинами, черный топ и удлиненный блейзер – отличный вариант для девушек с нестандартными размерами.

Многослойные комбинации в пастельных тонах

Этот вариант подходит для прохладной погоды. Брюки свободного кроя можно комбинировать с широкой белой рубашкой и вязаным жилетом.

Белая блузка свободного кроя

Такая рубашка прекрасно сочетается с прямыми джинсами. Туфли на высоких каблуках сделают образ элегантным.

Но эта комбинация удачно сочетается и со спортивной обувью.

Яркая юбка

Женщинам с пышными формами не нужно отказываться от модных и смелых сочетаний. Просто надо подбирать ансамбли в зависимости от типа фигуры. Эта комбинация подходит для обладательниц фигуры типа “груша”.

Топ с рисунком прекрасно дополняет яркую юбку А-силуэта.

Сдержанный образ в светлых тонах

Женщинам с нестандартными формами не надо избегать одежды бежевого или белого цвета. Просто следует выбирать подходящие для фигуры фасоны. Элегантные брюки свободного кроя хорошо сочетаются с белым облегающим топом, который подчеркивает талию.

Блуза оверсайз делает образ более раскованным.

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Укороченный топ и юбка макси

Длинные юбки этой весной снова в моде. Для создания женственного образа лучше выбирать расклешенные варианты. И комбинировать юбки макси с укороченными топами.

Яркие шорты

Это отличный вариант для теплых дней. Яркие шорты А-силуэта можно комбинировать с топами. Или с белой блузкой, завязанной спереди.

Платья с оборками

Девушкам с нестандартным размером одежды не надо отказываться от таких вещей. Но лучше выбирать платья, на которых оборки расположены на уровне талии или плеч.

Удобное сочетание для теплых дней

Удлиненные шорты и мешковатая рубашка – отличный выбор для женщин с нестандартной фигурой.

Одежда не сковывает движения. И позволяет чувствовать себя комфортно, не отказываясь от модных тенденций, актуальных весной и летом этого года.

Яркий образ для отличного настроения

Рубашка с рукавами-пуфами и брюки палаццо – комбинация, которая подчеркивает достоинства фигуры.

И создает элегантный, женственный, но непринужденный образ. Ансамбли ярких, сочных оттенков отлично подходят для весенних дней. И делают образ еще более необычным и выразительным.

Благодаря современным тенденциям моды можно выглядеть привлекательно с любой фигурой. Если правильно подбирать фасоны и оттенки, можно создавать неповторимые, элегантные и комфортные сочетания одежды.