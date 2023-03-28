Страстный красный: 5 весенних образов в самых ярких оттенках

Апельсиновый рай

Дуэт из жакета и брюк в цвете красного апельсина – идеальный инструмент для достижения цели. Жесткое плечо, подчеркнутая талия, решительный характер. Контрастная ширина брюк придает силуэту еще больше уверенности.

Выдать униформу

Каждая Гаечка приходит в восторг от этого ягодного комбинезона карго. Безупречный uniform dressing, где полуприлегающий силуэт скорее намекает, чем подчеркивает, а зауженные брюки с возможностью подворота добавляют плюс 5 см к длине ног. И карманы, много карманов.

По волнам

Сочетание розового с красным – беспроигрышная комбинация, чтобы быть в центре внимания. Джоггеры и худи в такой интенсивной гамме – двойной вызов. Это не тот трикотажный костюм, в котором можно закутаться в плед и слиться с ландшафтом. Это заявка на серьезный chilling chic.

Слово «люблю»

Эксцентричная футболка Amour способна стать настоящей фишкой. Сочетайте ее с классикой, с джинсами, с шортами, с юбкой – шокирующий розовый примет любой вызов. Единственное, что ему не удастся, это остаться в тени.

Имя мне – красный

В алом платье сочетались вкус, смелость, любовь к женской фигуре. Изящный силуэт подчеркнет изгибы, высокий разрез добавит пикантности, креативная драпировка позволит свободно дышать. Тот случай, когда между красотой и комфортом смело выбираешь оба пункта.

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