 

Apple приобрела стартап в области искусственного интеллекта

28.03.2023, 15:10, Разное
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Apple приобрела WaveOne (американский стартап, разрабатывающий алгоритмы сжатия видео с использованием искусственного интеллекта (ИИ)), пишет TechCrunch.

Намек на слияние Apple и WaveOne появился в январе 2023 года. Сайт WaveOnes был закрыт в январе 2023 года, а люди, указанные на нем, стали сотрудниками Apple. Хотя Apple не афишировала соглашение, глава отдела развития бизнеса и продаж WaveOnes Боб Станкош говорил о нем публично. На своем профиле в LinkedIn он написал, что одобрение слияния было завершено на прошлой неделе.WaveOne первой поняла, что технологии глубокого обучения и машинного обучения могут изменить мир. Станкош объяснил, что Apple распознала этот потенциал и воспользовалась шансом расширить свой портфель технологий.

Компания WaveOne была основана в 2016 году. Компания WaveOne была основана в 2016 году. Ее главной инновацией является алгоритм, который позволяет нейропроцессорам современных смартфонов и компьютеров определять наиболее важные объекты и сохранять их высокое разрешение. Этот алгоритм очень полезен при стабильном воспроизведении онлайн-видео. Он позволяет четко отображать ключевые объекты, даже если скорость Интернета падает. Однако он может снизить качество фоновых изображений, например, заднего плана.


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