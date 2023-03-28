 

iOS 17 позволит устанавливать на iPhone приложения сторонних разработчиков

28.03.2023, 15:10, Разное
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iOS 17 может поддерживать сторонние магазины приложений. Об этом пишет TechCrunch, ссылаясь на Марка Гурмана (репортера Bloomberg и известного инсайдера) в качестве источника.

Ранее считалось, что iOS 17 будет направлена на оптимизацию ОС и исправление ошибок, найденных в предыдущих версиях. Гурман утверждает, что теперь направление разработки изменилось. Инсайдер утверждает, что iOS 17 под кодовым названием Dawn получит некоторые из наиболее востребованных функций. Гурман не уточнил их точный характер, но сказал, что они будут “приятными”.

TechCrunch считает, что информация, предоставленная информатором, в основном касается возможности установки приложений из сторонних источников. Журнал утверждает, что Apple должна это сделать, чтобы соответствовать европейскому законодательству.


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