Тренировки с обручем и не только: лучшие упражнения для тех, кто не любит посещать спортзал

Любовь к спорту вовсе не одно и то же, что любовь к физическим занятиям в спортзале. Далеко не все комфортно себя чувствуют в обстановке тренировочного зала. Этому есть множество причин, но факт остается фактом: есть люди, которые предпочли бы физические нагрузки за пределами “качалки”.

И в этом есть смысл, даже если просто стоит задача разнообразить программу тренировок. Есть формат домашних упражнений, которые дадут те же положительные эффекты для здоровья и фигуры. Вот чем можно заняться без спортзала, экономя время и деньги.

1. Тренировки с обручем

Уже давно хулахуп перестал восприниматься только как предмет детского развлечения. В фитнесе это полноценный спортивный снаряд, который приносит ту же пользу для здоровья, что и классические кардиотренировки. Это подтверждается и наукой. Согласно исследованиям 30 минут занятий с обручем сжигают более 200 килокалорий.

2. Медитация или йога

Теплое время года отлично подходит для занятий на свежем воздухе, которые укрепляют не только тело, но и психическое здоровье. Как йогу, так и медитацию можно сочетать с прогулками. Есть разные методы выполнения данных практик, в том числе медитация в свободном движении. Результатом будет энергетическое укрепление тела и духа.

3. Скалолазание

Весьма увлекательный способ улучшения физической формы, в котором есть место и выбросу адреналина. В основе же скалолазание будет способствовать наращиванию мышечной массы, повысит гибкость и улучшит растяжку.

Мало какой вид спорта дает такие результаты наращивания мышц предплечья, как скалолазание. Но к этим плюсам можно добавить также укрепление костей и повышение выносливости.

4. Тренировки среди природы

Сама по себе смена места для тренировок окажет немалую пользу. Окружающая среда влияет на наше самоощущение, активность и мотивацию. Учеными доказано, что занятия в парке или в лесу вместе с положительным влиянием на физическую форму также поддерживают и психическое здоровье. В частности, снижаются риски стрессов и депрессий. Опять же, весенне-летний период оптимально подходят для занятий в окружении естественной природы.

5. Электростимуляция мышц

Если же стоит целенаправленная задача за короткий промежуток времени привести мышц в тонус, также избавляясь от жировых отложений, то можно рассмотреть и вариант электростимуляции.

Существуют разные методы и формы реализации таких тренировок с охватом определенных участков тела и групп мышц. Это могут быть и кардиотренировки, и точечные силовые занятия. В среднем один сеанс длится 20 минут, но за этот небольшой промежуток времени тело получит гораздо больше мышечных сокращений, чем в процессе обычной тренировки.

Благодаря электростимуляции можно успеть подготовить физическую форму к лету с результатами, которые на коротком временном промежутке не даст ни один спортзал с традиционной программой занятий. При комплексном подходе можно будет рассчитывать на увеличение мышечной силы и выносливости, улучшение осанки и сжигание жира. Но в данном случае не обойтись и без финансовых расходов.