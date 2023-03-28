Влад Соколовский: “Дети вьют из меня веревки”

Влад, ты счастливый отец — твоей дочке сейчас 5 лет, сыну вот-вот исполнится год. А есть ли разница в воспитании мальчика и девочки?

Уверен, девочки появляются на свет для того, чтобы раскрыть в своих отцах все их нежные потенциалы. Я это испытал в полной мере. Когда у нас появилась Мия, я даже не представлял, что с таким трепетом буду к ней относиться. Она для меня — нежный цветок, который хочется оберегать ото всех ветров. С пацаном — другая история. Как только сын родился, у нас возникла мужская связь: я им кручу-верчу, могу задирать как-то по-доброму… С дочерью я так, конечно, не общаюсь.

Детей называют цветами жизни. А что ты вкладываешь в это понятие?

В моем понимании, дети приходят в этот мир, чтобы научить взрослых жить по-настоящему. Мы вырастаем, адаптируемся к социуму, становимся более закрытыми, используем разные фильтры в общении с людьми: на работе — одни, дома — другие, с друзьями — третьи. Мы запутываемся в бесконечных сценариях, и только глобальные события возвращают нас к осознанному состоянию. А ребенок точно знает, чего он хочет и не хочет. И ты к этому тоже возвращаешься, когда начинаешь взаимодействовать с ним — сам становишься ребенком. Это и делает нас живыми, возвращает в нас истинные ощущения жизни.

Влад Соколовский и Эдгар Шабанов

Ты строгий отец?

Дети из меня вьют веревки. И не вижу в этом ничего плохого. Например, меня отец воспитывал очень жестко. Получать за любую провинность было нормальной практикой. Но и рос я не слишком послушным — хулиганил, пропускал тренировки, убегал в соседний двор, куда нельзя было, возвращался после 11 вечера, когда мне было всего 7 лет… Родители, конечно, вызывали милицию, искали, а я приходил — и глазами хлоп-хлоп. Помню, однажды в школе подделал оценки в дневнике. Как же мне попало, когда об этом узнали! Наверное, так я пытался проявить себя и чувствовал ту свободу, которой не было дома. Возможно, если бы не было такого жесткого кулака, эти вопросы решались бы просто дома. Поэтому отношения со своими детьми мне бы хотелось выстроить на доверии, чтобы они могли прийти ко мне и поделиться своими внутренними переживаниями, а не забиваться и решать все в одиночку.

Детей ты воспитываешь по книгам или интуитивно?

Мы, конечно, подготавливались, смотрели разные системы. Но мой совет всем родителям — не следуйте четким инструкциям, смотрите, что лично вам откликается, наблюдайте за своими детьми и уделяйте им больше внимания — это самая большая сила во Вселенной. Я имею в виду не церберство, а искреннюю заинтересованность. Когда мы видим, как ребенок развивается, на что он смотрит, чем увлекается, то куда больше шансов вырастить прекрасного, осознанного человека. Поэтому, если твой ребенок в 3 года разрисовал стену гуашью, не надо брать ремень и колотить его за это. Возможно, это новый Пикассо. Но мы этого не узнаем, если ребенок получит травму, свяжет ее с этим опытом и больше никогда не станет рисовать.

Ты говоришь про внимание. Но у тебя такая профессия, которая предполагает много разъездов. Как ты находишь время для детей?

У меня есть правило: когда я с ребенком, откладываю телефон и полностью погружаюсь в общение. Только тогда ребенок получает ту энергию и любовь, которую должен получать просто по праву своего рождения. Поэтому с детьми в этом смысле у меня нет никаких проблем. Мы можем месяц не видеться с дочкой, потому что она улетела с мамой отдыхать, а потом встречаемся, как и не расставались.

Дети очень быстро растут. Что делать, чтобы оставаться им интересным?

Нужно быть внутренне наполненным человеком и постоянно развиваться. Ведь что ты излучаешь, то и притягиваешь. Вот я точно знаю, что буду офигенным дедом со всеми своими татуировками, внуки мне будут респектовать однозначно.

Эдгар Шабанов

Дедом тебя представить очень сложно — ты молодо выглядишь даже для 31-летнего мужчины.

Это генетика. Моей маме, например, 71 год. Но, глядя на нее, никогда и не скажешь. Я ею восхищаюсь — ее мыслями, красотой, энергией! Да и отец мой в душе тот еще ребенок! И я хочу это ощущение детскости в себе сохранить как можно дольше. Излучать в мир нужно хорошее. Думаю, такая установка в том числе отражается и на внешности.

Раз уж мы заговорили о внешности, артист всегда должен выглядеть хорошо. Как ты ухаживаешь за собой?

Не могу сказать, что я большой фанат уходовых средств, а вот что касается парфюма — тут меня не остановить. У меня две полки любимых ароматов, в основном селективные. Разобраться в них другому человеку невозможно. Каждый аромат связан у меня с определенной эмоцией и энергией. Поэтому меняю их под настроение. Почему этот? Просто сегодня такой день!

Влад Соколовский