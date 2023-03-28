Мать Жерара Пике ударила Шакиру по лицу во время скандала

В СМИ появляется все больше новых подробностей о вражде Шакиры с семьей бывшего мужа, футболиста Жерара Пике. На днях стало известно о том, что мать спортсмена Монтсеррат Бернабеу ударила певицу после того, как она выяснила, что та помогала сыну скрывать измену. Во время брака Пике тайно начал отношения с 23-летней студенткой Кларой Чиа.

Инсайдеры говорят о том, что Шакира глубоко обижена и разочарована тем, что свекровь встала на сторону его любовницы. По словам знакомых семьи, певица и Монтсеррат поссорились во время личной встречи. Причиной скандала стали новые подробности об изменах Жерара. Мать спортсмена не только не мешала ему крутить роман на стороне, но и предоставила футболисту место для свиданий. Шакира пришла в ярость от этой информации. Певица эмоционально спорила с Монсеррат. Через некоторое время разговор завершился дракой.

Это все потому, что, когда Клара Чиа и Жерар Пике начали встречаться, они нашли убежище в доме родителей Пике в Кабрильсе. Бернабеу ударила Шакиру по лицу на глазах у Жерара и его детей, — сообщает портал Latinpost со ссылкой на испанские СМИ.

Шакира и Жерар Пике с детьми

На этом проблемы в жизни Шакиры не заканчиваются. Недавно мама латиноамериканской певицы оказалась в больнице. Сейчас Нидия Риполь проходит лечение в клинике Барселоны. Женщину экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи провели тщательное обследование и выявили, что мозг пациентки не пострадал. Причиной резкого недомогания стала другая проблема. По словам инсайдеров, близких к ситуации, у мамы Шакиры обнаружили тромб в ноге. Сейчас жизни Нидии ничто не угрожает. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей.

Шакира с родителямиШакира