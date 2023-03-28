 

Компания Evolute представила в РФ новый электрический кроссовер Evolute i-Sky

28.03.2023, 14:15, Разное
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Сегодня стали известны некоторые детали о новом электрокроссовере Evolute i-Sky, который в скором времени появится в продаже в России.

Производителем применен улучшенный электрический агрегат, который выдает 204 л.с. мощности. Модель обладает исключительно передним приводом. Также указано, что новинка получила усиленную батарею с запасом хода около 500 км. В компании пока не раскрывают стоимость электрического кроссовера Evolute i-Sky для российского рынка.

Первый показ транспортного средства состоялся в рамках парусного фестиваля. Уже в ближайшее время начнется этап серийной сборки кроссовера для российского рынка. Более детальные сведения будут раскрыты ближе к началу продаж.


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