Скандалы: Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство

Иммиграционный адвокат устраивает россиян «на работу» в Великобритании. Среди клиентов – родственники Земфиры*

На эту схему легализации мигрантов в Лондоне «подсели» россияне, казахи, украинцы. Оперируют системой, которая позволяет получить британский вид на жительство и впоследствии гражданство, выходцы из России. Британские чиновники смотрят сквозь пальцы на фиктивные фирмы – конвейеры рабочих и предпринимательских виз. Среди клиентов оказались племянники певицы Земфиры* (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и внук криминального авторитета Деда Хасана.

Иммиграционные инкубаторы

После начала спецоперации россиянам стало ещё сложнее получить любую визу Великобритании – это фиксировал российский МИД, который заявлял об «абсолютной неприемлемости подобного пренебрежительного отношения к россиянам». Согласно официальной британской статистике , долгосрочные рабочие визы – основной способ для мигрантов остаться в стране. По истечении 10 лет они могут претендовать на гражданство. Самое трудное для желающих эмигрировать в Англию этим путём – найти свою профессию в списке необходимых этой стране и разыскать работодателя, готового стать «спонсором» визы.

Но есть лазейки: можно договориться о спонсорстве визы с местными юристами или самому с их помощью открыть фирму и оформить приглашение на своё имя (self-sponsorship), тем более что с 2020 года процесс «самоспонсорства» был упрощён.

Иванна Шевлякова – лондонский иммиграционный юрист из Москвы, работает через собственную компанию Law Firm Limited . Шевлякова помогает приезжим освоиться в Соединённом Королевстве с начала 2000-х годов, следует из её реноме и профиля в соцсети LinkedIn. Имя юриста всплывало в прессе в связи с расследованием влияния американского Национального фонда поддержки демократии (National Endowment for Democracy; деятельность организации признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ) в Казахстане: в Лондоне Шевлякова помогает вести дела проамериканскому журналисту Ирине Петрушовой. Партнёр Шевляковой – другой лондонский юрист из России Олег Дегтярёв .

Как выяснил «Октагон», у Шевляковой и Дегтярёва отлажен целый конвейер фирм для трудоустройства мигрантов. Их схему красноречиво иллюстрирует чехарда директоров в одной из собственных компаний Шевляковой. В принадлежащем ей салоне красоты Vinokurov Studio London Limited часто меняются руководители: топ-менеджерами в разное время становились китайцы, гражданин Макао, казах, русская – как раз целевая аудитория сайта Law Firm Limited.

Особенность Vinokurov Studio London (VSL) заключается в том, что проект имеет некоторые признаки реальной деятельности, физический адрес и сайт. Но этот бизнес скорее мёртв, чем жив. Посты в соцсетях даже до 2021 года публиковались с большими перерывами, а после вовсе перестали появляться. Юрлицо изображает деятельность: весной 2022 года в реестре изменился адрес компании, однако на её сайте он остался прежним. Ещё полгода назад клиенты салона писали, что не могут до него дозвониться, да и двумя годами ранее одна из клиенток жаловалась , что по телефону ей никто не отвечает. Теперь ответ на этот вопрос ясен: «парикмахерская» нужна, чтобы «стричь» других клиентов.

На фотографиях «клиентов» часто мелькала сама Шевлякова. Из года в год её Vinokurov Studio London Limited сдаёт мало отличающиеся друг от друга скромные балансовые отчёты, чиновники периодически грозят закрыть фирму за несдачу отчётности, как следует из записей в корпоративном реестре. Создаётся впечатление, что новый сайт работает именно для чиновников (в аккаунтах в соцсетях указаны старый сайт и адрес).

Сотни фирм: мигрантов, как пассажиров, пересаживают из одной в другую

Law Firm Limited значится как секретарь более чем в 300 компаниях. В основном они зарегистрированы по массовому адресу регистрации, где находится сама юридическая фирма (3-й этаж дома номер 180 на Tottenham Court Road), и имеют признаки иммиграционных инкубаторов. Срок жизни этих юрлиц составляет два – четыре года (в среднем рабочие визы выдаются как раз на четыре года). Если организация существует дольше, то зачастую регулятору направляются уведомления о «спящей компании» либо декларируются мизерные убытки или доходы.

Директора-владельцы таких компаний не имеют британского гражданства, в основном это выходцы из стран бывшего СССР, преимущественно россияне, казахи, украинцы, молдаване. Отдельно можно выделить итальянцев и китайцев.

В документах одни и те же люди упоминаются по несколько раз: в рамках «карусели» их переводят из одной компании в другую.

Деятельностью Law Firm Limited предприимчивые русские юристы в Лондоне не ограничиваются: у них есть юрлицо Law Firm Ltd , которое тоже выполняет функции секретаря в двух десятках компаний. Официально группа компаний Шевляковой и Дегтярёва (Law Firm, Law Firm Ltd, Law Firm Financial Services Ltd, LF Realty Ltd, LF Legal Ltd) зарабатывает относительно немного – около 1 млн фунтов стерлингов в год, зато бизнес стабильно прибыльный. На своём сайте Шевлякова и Дегтярёв отмечают , что с 2000 года помогли тысячам клиентов.

Легализация в Лондоне «под фонограмму»

Известные и богатые россияне такой «резиновой квартирой» Шевляковой, видимо, брезгуют. Тем не менее клиенты, имеющие известных родственников, встречаются. Например, в созданных инкубаторах можно найти Омара Фарояна – внука криминального авторитета Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан. Два его бизнес-проекта тоже похожи на фиктивные.

Племянники певицы Земфиры* – близнецы Артур и Артём Рамазановы – уехали из России в 2016 году. В британском корпоративном реестре за последние шесть лет они фигурировали как учредители и директора пяти компаний ([ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]).

Принадлежавшая братьям фирма Nedotrogi LLP просуществовала с 2017 по 2019 год. В реестре отсутствуют даже отметки о том, чем занималась организация, единственный финансовый отчёт сдан с нулями во всех графах. В госорганах компанию также представляла Law Firm Limited.

Их же фирма Ostram Limited была указана в реестре только в 2017–2018 годах, со специализацией «строительство жилых зданий». Затем в 2017–2021 годах значилась действующей компания Рамазановых Ain’t No Messing Around Ltd ( секретарём в ней снова была фирма Шевляковой Law Firm Limited), специализирующаяся на шоу-бизнесе, – и снова нулевые декларации и добровольная ликвидация, разве что в какой-то момент на счёт компании недвижимо положили 200 тыс. фунтов стерлингов. Именно такая сумма фигурировала в требованиях к предпринимательской визе.

Текущая легализация 33-летних Рамазановых заключена в юрлице Epsilon VSL Limited. Эта компания принадлежит вышеупомянутому салону Vinokurov Studio London Limited, секретарём фирмы является Law Firm Limited, а Рамазановы работают в качестве директоров. До Epsilon VSL Limited существовало принадлежавшее братьям юрлицо Gamma VSL Limited с тем же секретарём.

Эти компании «примазываются» к «парикмахерскому» бизнесу, а в их отчётностях указаны находящиеся на счету 200 тыс. фунтов стерлингов, которые, видимо, перетекали из одной организации в другую.

Ранее Шевлякова организовала компанию Alpha VSL Limited , где обретались казахстанский бизнесмен татарского происхождения Вали Хуснутдинов и связанная с ним Ирина Федянина . Сейчас они числятся директорами основной фирмы – салона красоты. Beta VSL Limited работала для азиатских клиентов. Есть и Delta VSL Limited – для бизнесмена из российской страховой отрасли Вячеслава Меншутина.

По инвестиционным, деловым и рабочим визам гражданство обычно получают спустя 5–10 лет легального пребывания в стране – в законодательстве прописано множество вариантов, так называемых визовых маршрутов, которые нередко меняются. Существуют и более быстрые способы: по программе виз Global Talent принять в британцы могут уже через год, именно таким образом получил гражданство Борис Акунин. Но не все столь талантливы.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Григорий Буслов

Оригинал материала: “Октагон”