 

Эффективен в 90 % случаев: стоит ли делать LPG-массаж для лица и тела

28.03.2023, 13:40, Разное
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Методика борьбы с целлюлитом посредством эндермологии LPG существует уже несколько десятилетий, помогая восстановить гладкость кожи тела и лица в кротчайшие сроки. Как минимум данная технология поможет устранить несовершенства форм тела в местах, где физические упражнения и диета не помогут. В то же время многих настораживают минусы LPG. Так стоит ли обращаться к этой технологии?

Что представляет собой эндермология LPG

Данная методика (липомассаж) была разработана 50 лет назад во Франции с целью устранения жировых отложений, возникающих кроме прочего по причине возрастных изменений. Процедура неинвазивная и естественная, поэтому подходит широкому кругу людей. Как правило, к ней обращаются клиенты с целлюлитом, которые хотят вернуть коже былой тонус без признаков дряблости. К целевой аудитории можно отнести и женщин после родов, желающих избавить тело от локального жира, лишней воды и целлюлита.

Помогает ли эндермология LPG в борьбе с лишним весом

Есть и такой эффект, но больших надежд в этом плане возлагать на процедуру LPG не стоит. Целью технологии все же является работа с целлюлитом и внешними изъянами кожи, в то время как процесс похудения обеспечивается другими средствами. Другое дело, что сеансы LPG будут незаменимы как вспомогательная поддержка тела и кожи при потере веса. Для худеющих людей комбинация методов борьбы с лишними килограммами и липомассажа будет оптимальным решением с точки зрения поддержания здоровья и привлекательного внешнего вида.

Эффективность и безопасность метода

Сразу надо отметить, что всегда остается фактор индивидуальной реакции организма на LPG-массаж, поэтому об универсальных и единых для всех последствиях говорить сложно. Однако статистика показывает, что в 90 % случаев результаты себя оправдывают и терапия проходит успешно.

Что касается безопасности, то эндермология была одобрена органом контроля и стандартизации FDA как первая антицеллюлитная процедура. Средства LPG относятся к 1-му классу медицинских изделий, что говорит о минимальной возможности вредного воздействия на пациента.

Побочные эффекты LPG

Поскольку речь в принципе идет о щадящей технологии с минимальным физическим воздействием, то и побочных эффектов мало. Лишь первые несколько процедур могут доставлять слегка болезненные ощущения. Но и это, как уже говорилось, зависит от индивидуальных особенностей организма, его чувствительности и тяжести решаемой массажем проблемы. Больше всего дискомфорта испытывают пациенты с выраженными отложениями жира. Результатом могут быть небольшие синяки от воздействия вибрирующих роликов, но и они опасности не несут и быстро проходят.

Однако большинство пользователей эндермологии описывают сеансы с положительных сторон, в том числе как расслабляющие.

Насколько устойчивы результаты

Полученный в результате применения LPG эффект сохраняется довольно долго. В большинстве случаев он удерживается до полугода. Но важно иметь в виду, что на сохранение эффекта будет оказывать большое влияние профилактика целлюлита в виде той же физической нагрузки и здорового питания.


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