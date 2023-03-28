Водолеи, пришло ваше время: 3 знака зодиака, которых особенно затронет Плутон в Водолее

23 марта произошло очень важное событие в астрологии, когда Плутон вошел в знак Водолея и останется в этом положении на двадцать ближайших лет. Этот период будет очень важным для представителей всех знаков зодиака, однако на некоторых это повлияет больше. О ком идет речь и какие перспективы у этих знаков, пойдет речь в данной статье.

Особенности влияния периода Плутона в Водолее

Следует уточнить, что с 23 марта Плутон зашел в знак Водолея всего на два с половиной месяца. После он перейдет в знак Козерога и окончательно вернется в ноябре в знак Водолея, где и задержится на двадцать лет. Наступит время глобальных перемен, которые в основном коснутся социальной сферы.

Произойдут перемены, которые непосредственно коснутся общества и структуры, технологий, искусственного интеллекта, творчества, науки и прогресса. Все эти изменения мы почувствуем на коллективном уровне, но для трех знаков эти преобразования станут особо ощутимыми.

Телец

Представителя земного знака привычнее воспринимать в роли консерватора. Так было до вхождения Плутона в знак Водолея. Хотя это произошло с 23 марта всего на несколько месяцев, Телец однозначно почувствует желание что-то изменить в своей жизни. Произойдет глобальная трансформация, в результате которой консервативный и настроенный на стабильность Телец станет в некотором роде революционером собственной жизни.

Он стряхнет с себя все старое и ненужное и устремится вперед, причем довольно ускоренными темпами. Представители знака захотят экспериментировать, это коснется не только производственной деятельности (Плутон влияет на 10-й дом карьеры, амбиций и лидерства) и личной жизни. Не исключены переезды в другой район, регион или даже страну. Телец словно возродится из пепла, пересмотрит свои ценности, по-другому расставит приоритеты.

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Скорпион

Транзит Плутона в Водолей осветит четвертый дом представителей водного знака, который отождествляется с домом и семьей. Именно в том аспекте предстоят большие перемены и преобразования. Скорпион начнет по-другому смотреть на привычные вещи, несколько изменит свое мировоззрение, станет уделять больше внимания общению с близкими. Возродятся старые традиции, много уроков будет вынесено из прошлого, особенно из детства.

Представители знака почувствуют себя заново рожденными, предпочтут уделить особое внимание своему здоровью, пересмотреть отношение к себе и окружающим. Не исключено, что захотят изменить концепцию отношений с близкими, выстроив отношения нового высокого уровня (неудивительно, ведь это период новаторского Водолея). Скорпионы освободятся от всего ненужного и возьмут в будущее только самое лучшее, вполне вероятно, что преуспеют в области финансов (особенно это связано с вопросами наследства).

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Водолей

В ближайшие десятилетия Плутон будет находиться “в гостях” у представителей воздушного знака. А это означает, что Водолеи по праву будут чувствовать себя хозяевами и сполна наслаждаться этой ролью. До сих пор вы старались много делать для других, решая глобальные вопросы. Нередко жертвовали своим комфортом и даже личными отношениями. Пришло время обратить внимание на себя, лучше себя понять и полюбить.

Вы достигли многого, пришло время наслаждаться успехом. Трансформация произойдет во внутреннем мире Водолея, будут по-другому расставлены приоритеты и переоценены ценности. Только теперь можно быть уверенным в своих силах, полным энергии и надежды на то, что впереди ждет все самое лучшее и доброе. Напряженный период позади, пришло время показать миру, кто вы такой, на что способны и на что претендуете.

Замечательной новостью является то, что все задуманное исполнится с большей степенью вероятности.