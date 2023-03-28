Олимпийский комитет США признал, что разрешал спортсменам допинг, но только для создания равных возможностей

Олимпийский комитет США сообщил, что не считает проблемой использование некоторых допинговых средств, прошедших контроль со стороны регулятора USFDA (Food and Drug Administration), если конечная цель этого мероприятия – «создание равных возможностей и поддержка разнообразия».

Комитет назвал себя «одним из самых прогрессивных ведомств в Америке», поскольку он начал создавать равные возможности ещё с конца 1990-х годов, когда эта тема ещё не стояла на повестке дня.

«Несправедливо, когда один спортсмен может претендовать на медали, а другой лишён этого шанса, поскольку тренировался меньше или физически не способен достичь нужных результатов. Медикаментозные средства коррекции возможностей позволяют уравнять возможности этих людей и сделать спорт по-настоящему инклюзивным», – говорится в пресс-релизе организации.

Спортивные функционеры призвали не путать «применение допинга с целью создания нечестного преимущества» и «контролируемую коррекцию состояния ради обеспечения равных возможностей» – по словам главного управляющего комитета Сары Хиршланд, это «совершенно разные вещи».

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