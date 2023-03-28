 

Олимпийский комитет США признал, что разрешал спортсменам допинг, но только для создания равных возможностей

28.03.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Олимпийский комитет США сообщил, что не считает проблемой использование некоторых допинговых средств, прошедших контроль со стороны регулятора USFDA (Food and Drug Administration), если конечная цель этого мероприятия – «создание равных возможностей и поддержка разнообразия».

Комитет назвал себя «одним из самых прогрессивных ведомств в Америке», поскольку он начал создавать равные возможности ещё с конца 1990-х годов, когда эта тема ещё не стояла на повестке дня.

«Несправедливо, когда один спортсмен может претендовать на медали, а другой лишён этого шанса, поскольку тренировался меньше или физически не способен достичь нужных результатов. Медикаментозные средства коррекции возможностей позволяют уравнять возможности этих людей и сделать спорт по-настоящему инклюзивным», – говорится в пресс-релизе организации.

Спортивные функционеры призвали не путать «применение допинга с целью создания нечестного преимущества» и «контролируемую коррекцию состояния ради обеспечения равных возможностей» – по словам главного управляющего комитета Сары Хиршланд, это «совершенно разные вещи».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.22 / Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге

29.11.21 / Сыновья переехали за границу, а особенная дочь нашла работу: как живут дети Ирины Хакамады

20.12.22 / Китайские больницы готовятся к шквалу пациентов с повышенной температурой

15.02.23 / Собянин рассказал о поставке трех тысяч автомобилей “Москвич” для такси и каршеринга

10.02.23 / Мнение: Настоящая личность ЧатЖПТ, или что будет с человечеством после поробощения

05.08.22 / Мнение: “Азовцы горят”

16.08.22 / ГК “КОРТРОС” масштабно отметила День строителя в районе Академический

10.12.22 / Пропутинский American Thinker – Вашингтон превращает Зеленского в иждивенца всех американцев

11.02.21 / Красиво жить не запретишь……

14.12.22 / «Два года – не срок, а жизненный урок»: срок обучения в магистратуре увеличат до трёх лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика