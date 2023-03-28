Олимпийский комитет США признал, что разрешал спортсменам допинг, но только для создания равных возможностей
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Олимпийский комитет США сообщил, что не считает проблемой использование некоторых допинговых средств, прошедших контроль со стороны регулятора USFDA (Food and Drug Administration), если конечная цель этого мероприятия – «создание равных возможностей и поддержка разнообразия».
Комитет назвал себя «одним из самых прогрессивных ведомств в Америке», поскольку он начал создавать равные возможности ещё с конца 1990-х годов, когда эта тема ещё не стояла на повестке дня.
«Несправедливо, когда один спортсмен может претендовать на медали, а другой лишён этого шанса, поскольку тренировался меньше или физически не способен достичь нужных результатов. Медикаментозные средства коррекции возможностей позволяют уравнять возможности этих людей и сделать спорт по-настоящему инклюзивным», – говорится в пресс-релизе организации.
Спортивные функционеры призвали не путать «применение допинга с целью создания нечестного преимущества» и «контролируемую коррекцию состояния ради обеспечения равных возможностей» – по словам главного управляющего комитета Сары Хиршланд, это «совершенно разные вещи».
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