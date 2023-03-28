 

Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма “Воздух” в Лос-Анджелесе

28.03.2023, 13:08, Разное
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Накануне, 27 марта, в лос-анджелесском Regency Village Theatre состоялся премьерный показ новой картины “Воздух”, рассказывающей историю сделки великого баскетболиста Майкла Джордана и спортивного гиганта Nike. Бен Аффлек, который наряду с коллегой и другом Мэттом Деймоном сыграл в ленте одну из главных ролей, также выступил режиссером проекта. Разумеется, он не смог пропустить мероприятие, и появился на ковровой дорожке вместе с супругой Дженнифер Лопес.

Джей Ло для светского выхода выбрала элегантное желтое платье от Antonio Grimaldi, которое дополнила ювелирными украшениями Shiphra, а также обувью и клатчем в тон. Бен же позировал фотографам в классическом темно-синем костюме, голубой рубашке с галстуком и коричневых строгих ботинках.

Беннифер на ковровой дорожке

О выходе фильма “Воздух” стало известно в феврале. А в ноябре прошлого года Аффлек и Деймон решили основать собственную кинокомпанию, которую назвали Artists Equity. В 2023-м продюсерский центр планирует выпустить сразу три фильма, и новая лента как раз входит в их число.

Кстати, Бен и Мэтт уже готовятся к своему следующему проекту, в котором, по признанию Аффлека, не обойдется без родственных связей — одну из главных ролей в спортивной драме “Неудержимый”, над которой сейчас работает звездный дуэт, исполнит Дженнифер Лопес.

На прошлой неделе 53-летняя Джей Ло раскрыла секрет стройности и призналась, что занимается спортом по ночам. А недавно она представила капсульную линию обуви JLo Jennifer Lopez в коллаборации с популярным ритейлером Revolve. По этому случаю звезда закатила грандиозную вечеринку в Беверли-Хиллз, на которой, разумеется, блеснула роскошным нарядом, а фото с мероприятия разместила в социальных сетях. Поп-дива восхитила гостей платьем из “жидкого металла” от Julien Macdonald со множеством смелых разрезов и ассиметричным декольте.

Джей Ло и Бен


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