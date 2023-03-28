Скандалы: Россияне скупили турецкие квартиры

По итогам первых двух месяцев 2023 года количество сделок с участием граждан России приблизилось к трем тысячам

В период с января по февраль 2023 года россияне приобрели в Турции 2740 объектов недвижимости, следует из исследования Easyhome Turkey (есть в распоряжении «Компании»). Это на 177% и 427,93% больше показателей за аналогичный период 2022-го и 2021 года соответственно. Более того, количество российских сделок с недвижимостью в Турции по итогам первых двух месяцев текущего года более чем в 1,5 раза превысило число операций за первое полугодие 2021-го (+55,7%), когда в период с января по июнь россияне приобрели в стране 1759 лотов.

Несмотря на высокие показатели за январь — февраль, в последние три месяца в сегменте наблюдается понижательная динамика, отмечают аналитики Easyhome Turkey. Так, в феврале 2023 года число сделок с турецкой недвижимостью при участии россиян снизилось на 24% месяц к месяцу, в январе — на 35,2%, а в декабре — на 6,67%.

Россияне бьют рекорды

В прошлом году Турция стала одним из основных направлений для переезда россиян. Наплыв эмигрантов, в свою очередь, привел к повышенному спросу на местную недвижимость.

Еще в мае 2022 года россияне вышли на первое место по покупкам жилья в Турции среди иностранцев, сохранив за собой первенство до конца года. Всего за 12 месяцев в Турции было продано 68 210 объектов, из которых 16 312 (23,9%) были приобретены гражданами РФ. Таким образом, каждый четвертый проданный в прошлом году иностранцу объект в стране пришелся на россиянина.

Главная причина повышенного интереса к покупке жилья в Турции среди релокантов из России — получение ВНЖ или гражданства через инвестиции. Сегодня гражданство Турции может получить любой иностранец, который приобретет недвижимость на сумму от 400 тысяч долларов. Обязательным условием получения турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость является запрет на продажу и передачу в управление купленного жилья в течение трех лет.

Часто россияне покупают дома и квартиры, чтобы защитить сбережения, при этом турецкое гражданство дает возможность более свободно перемещать активы и вести бизнес, отмечает заместитель председателя Международной ассоциации продвижения недвижимости (GIGDER) Байрам Текче.

В 2022 году Турция также стала особо привлекательным направлением для российских бизнесменов. Количество новых компаний с российским участием в стране за 2022-й выросло на 670%. В общей сложности за этот период в Турции было основаны 1363 компании с российским участием. Из них 140 — это акционерные общества, а 1223 — общества с ограниченной ответственностью. На втором месте идут компании с иранским капиталом (1,3 тысячи). На третьем — немецкие фирмы (484).

В основном иностранные граждане предпочитали вкладывать капитал в сектор оптовой торговли. Следом идут сектор недвижимости, коммерческие услуги и другие. Большая часть компаний с иностранным участием сосредоточена в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Марина Стрельникова

Оригинал материала: “Компания”