 

Брук Шилдс рассказала о претензиях к матери, которая заставила ее сниматься обнаженной в 10 лет

28.03.2023, 11:45, Разное
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Актриса Брук Шилдс рассказала о претензиях к своей матери Терри Шилдс. Звезда недовольна тем, что в детстве и юности ей приходилось сниматься обнаженной. Так, когда юной Брук было 10 лет, она снялась голой для мужского журнала Playboy, а в 11 лет сыграла роль проститутки в фильме “Прелестное дитя”, где также целовалась на съемках со взрослым мужчиной.

О своих переживаниях Шилдс рассказала в двухсерийном документальном фильме под названием “Pretty Baby”. Премьера проекта состоится 3 апреля на сервисе Hulu. Сейчас Шилдс считает, что это была настоящая эксплуатация, и она не может этого понять и принять. Дочери Брук, 19-летняя Роуэн и 16-летняя Гриер, отказываются смотреть ранние откровенные сцены с участием матери и считают это детской порнографией.

Я никогда не позволила бы своим дочерям в этом сниматься, — говорит Брук.

Брук Шилдс в фильме “Голубая лагуна”

По словам актрисы, ее мать не видела в этом ничего страшного. Позже Шилдс снималась в откровенных сценах и в других фильмах. Самой известной работой стала лента “Голубая лагуна”. В ней было множество интимных сцен, в которых 14-летней Брук приходилось сниматься обнаженной. За это создателей картины не раз критиковали.

Я не знаю, почему она думала, что все в порядке, — сказала актриса.

Брук Шилдс также заявила, что ей трудно злиться на свою мать, которая страдала от алкогольной зависимости и погибла в 2012 году. По словам актрисы, она была очень неуверенной в себе. В фильме Брук Шилдс также расскажет о других пережитых в детстве травмах, а также о том, какие отношения связывали ее с легендарным поп-музыкантом Майклом Джексоном.

Сейчас актриса редко становится героиней первых полос. Однако время от времени папарацци все же радуют поклонников звезды свежими фото со светских вечеринок. Так, недавно 57-летнюю Шилдс заметили на шоу корейского модельера Сон Чжон Вана на Неделе моды в Нью-Йорке. Компанию актрисе составила ее младшая дочь Гриер, которой недавно исполнилось 16 лет. Брук посетила мероприятие в элегантном белом твидовом костюме, отделанном меховой лентой вокруг локтей и дополненном лацканами, пересекающими ее тело и образующими пояс вокруг талии.

Брук Шилдс с матерью


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