 

Самые доступные ЖК рядом с “Москва-Сити”

28.03.2023, 11:30, Разное
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На территории делового центра “Москва-Сити” открыты офисы множества компаний. Поэтому неудивительно, что на эту локацию сохраняется высокий спрос со стороны тех, кто здесь работает.

Пресненский район в целом считается престижным не только из-за деловой, но и из-за развитой социальной инфраструктуры, наличия множества культурных достопримечательностей, крупных парковых зон и десятка станций метро. Основной недостаток района для покупателей – высокие цены.

Рядом с “Москва-Сити” в настоящее время есть всего четыре жилых комплекса, где можно приобрести квартиру по цене до 13 млн рублей.

Самые доступные цены – от 8,2 млн рублей – зафиксированы в комплексе “Октябрьское поле” от компании “РГ-Девелопмент”. В рамках проектов возводится восемь монолитных домов высотой до 21 этажа, большая часть корпусов построена.

В проекте “Вереск” от группы “МИЦ”, состоящем из двух 20-этажных корпусов и семи сити-хаусов, цены стартуют от 9,5 млн рублей. Строительство в комплексе практически завершено, сдача намечена на второй квартал текущего года.

В ЖК “Level Причальный” от Level Group минимальная цена предложения составляет 11,7 млн рублей. В рамках проекта возводится четыре монолитных дома высотой до 33 этажей рядом с набережной.

По цене от 12,9 млн рублей можно приобрести жилье в новостройке “Театральный квартал” от группы “Крост”. Всего в составе комплекса будет возведено четыре монолитных корпуса высотой до 24 этажей в стиле неоклассицизма.


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