Россиян научили обнаруживать слежку с помощью смартфонов

Программа-шпион для смартфона может быть использована для отслеживания местоположения пользователя и получения информации о его банковском счете. Об этом пишет агентство “Прайм” со ссылкой на Виктора Гулевича, директора центра компетенции по информационной безопасности “Т1 групп”.

По словам экспертов, наиболее очевидными признаками присутствия такого ПО являются быстрая разрядка устройства, увеличение потребления мобильного трафика и падение производительности смартфона. Гулевич советует обращать пристальное внимание на любые неожиданные изменения в настройках устройства. Это поможет вам идентифицировать программное обеспечение. Если стартовая страница браузера была изменена, Гулевич советует обратить внимание на эти изменения. Эксперт также отметил, что всплывающие сообщения или ошибки в работе устройства могут быть признаком вредоносного ПО.

Следует загружать приложения только из официальных магазинов приложений, с проверенных сайтов, а не со сторонних сайтов, чтобы избежать установки шпионских программ. Рекомендуется использовать мобильный антивирус. Пользователям Android рекомендуется также ознакомиться с разделом “Специальные возможности”, который позволяет стороннему ПО получать доступ к другим программам и изменять настройки.