Вывод иностранных предприятий влечет за собой начисление 5% от рыночной стоимости

При выводе средств из российских активов компании из недружественных стран должны заплатить сбор в размере 5% от их рыночной стоимости. Ниже приводится выдержка из протокола заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, который был опубликован 2 марта в Интернете на сайте Министерства финансов.

В документе говорится, что нерезиденты обязаны выплатить Российской Федерации не менее 5% от рыночной стоимости в случае, если их активы будут проданы с дисконтом менее 90%. Взнос не должен быть менее 10%, если скидка составляет более 90%. В любом случае, в случае сделок взнос составляет 10%.В марте 2022 года российское правительство приняло правило, согласно которому все сделки между российскими гражданами и недружественными компаниями должны быть предварительно одобрены Комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Последние изменения гласят, что Комиссия по контролю за иностранными инвестициями должна будет одобрить любую последующую продажу или передачу этих ценных бумаг.