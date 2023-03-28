 

Тейлор Свифт, Ленни Кравиц, Хайди Клум и другие селебрити на премии iHeartRadio Music Awards 2023

28.03.2023, 10:25, Разное
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Накануне, 27 марта, в лос-анджелесском Dolby Theatre прошла музыкальная премия iHeartRadio Music Awards 2023, ведущим которой выступил певец Ленни Кравиц. Помимо него мероприятие посетили Тейлор Свифт, получившая награды в номинациях “Новатор”, “Песня года” и “Лучший поп-альбом”, Пинк, удостоившаяся звания “Икона”, Doja Cat, ставшая самым прослушиваемым артистом, а также Келли Кларксон, Хайди Клум, Биби Рекса, Николь Шерзингер и многие другие.

Ленни КравицПинк Тейлор СвифтХайди КлумБиби РексаНиколь ШерзингерКелли КларксонDoja Cat


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