Тейлор Свифт, Ленни Кравиц, Хайди Клум и другие селебрити на премии iHeartRadio Music Awards 2023

Накануне, 27 марта, в лос-анджелесском Dolby Theatre прошла музыкальная премия iHeartRadio Music Awards 2023, ведущим которой выступил певец Ленни Кравиц. Помимо него мероприятие посетили Тейлор Свифт, получившая награды в номинациях “Новатор”, “Песня года” и “Лучший поп-альбом”, Пинк, удостоившаяся звания “Икона”, Doja Cat, ставшая самым прослушиваемым артистом, а также Келли Кларксон, Хайди Клум, Биби Рекса, Николь Шерзингер и многие другие.

Ленни КравицПинк Тейлор СвифтХайди КлумБиби РексаНиколь ШерзингерКелли КларксонDoja Cat