 

Невропатолог Ерохин: Чем могут быть вызваны мышечные спазмы или подергивания

28.03.2023, 9:25, Разное
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Непроизвольные сокращения мышц могут быть вызваны также физическим перенапряжением или недосыпанием. МедикФорум поговорил с Владимиром Ерохиным, неврологом, о неконтролируемых спазмах или мышечных подергиваниях.

Перенапряжение.
По словам врача, обильное потоотделение может привести к дисбалансу электролитов. Характерное ощущение в мышцах вызвано потерей электролитов в мышечных волокнах.

Недостаток сна.
Нейромедиаторы, химические вещества мозга, которые передают информацию между мозгом и нервами, контролирующими сокращение мышц, известны как нейротрансмиттеры. Недостаточный сон может повлиять на рецепторы нейротрансмиттеров и вызвать менее контролируемые сокращения мышц. Недостаток сна может вызвать спазмы мышц век.

Кофеин.
Слишком большое количество кофеина в кофе, чае или других энергетических напитках может вызвать мышечные спазмы и подергивания. Стимулятор кофеин в больших количествах может вызывать мышечные спазмы.

Дефицит кальция.
Дефицит кальция – это состояние, при котором организм нуждается в кальции для правильной работы мышц. Мышечные судороги часто вызваны гипокалиемией (дефицитом кальция).

Дефицит магния.
Магний также важен для здоровой работы нервов и мышц. Этот микроэлемент переносит кальций через мембраны клеток. Дефицит магния может вызвать мышечные судороги в любом месте, даже в сердце.

Дефицит витамина D.
Дефицит витамина D может привести к повреждению нервов и мышечной слабости. Недостаток витамина D может вызвать мышечные судороги и слабость. Непроизвольные мышечные сокращения могут быть вызваны побочными эффектами или взаимодействием с лекарствами. Кроме того, обезвоживание и беспокойство могут вызвать мышечные подергивания.


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