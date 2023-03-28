Невропатолог Ерохин: Чем могут быть вызваны мышечные спазмы или подергивания

Непроизвольные сокращения мышц могут быть вызваны также физическим перенапряжением или недосыпанием. МедикФорум поговорил с Владимиром Ерохиным, неврологом, о неконтролируемых спазмах или мышечных подергиваниях.

Перенапряжение.

По словам врача, обильное потоотделение может привести к дисбалансу электролитов. Характерное ощущение в мышцах вызвано потерей электролитов в мышечных волокнах.

Недостаток сна.

Нейромедиаторы, химические вещества мозга, которые передают информацию между мозгом и нервами, контролирующими сокращение мышц, известны как нейротрансмиттеры. Недостаточный сон может повлиять на рецепторы нейротрансмиттеров и вызвать менее контролируемые сокращения мышц. Недостаток сна может вызвать спазмы мышц век.

Кофеин.

Слишком большое количество кофеина в кофе, чае или других энергетических напитках может вызвать мышечные спазмы и подергивания. Стимулятор кофеин в больших количествах может вызывать мышечные спазмы.

Дефицит кальция.

Дефицит кальция – это состояние, при котором организм нуждается в кальции для правильной работы мышц. Мышечные судороги часто вызваны гипокалиемией (дефицитом кальция).

Дефицит магния.

Магний также важен для здоровой работы нервов и мышц. Этот микроэлемент переносит кальций через мембраны клеток. Дефицит магния может вызвать мышечные судороги в любом месте, даже в сердце.

Дефицит витамина D.

Дефицит витамина D может привести к повреждению нервов и мышечной слабости. Недостаток витамина D может вызвать мышечные судороги и слабость. Непроизвольные мышечные сокращения могут быть вызваны побочными эффектами или взаимодействием с лекарствами. Кроме того, обезвоживание и беспокойство могут вызвать мышечные подергивания.