 

Фёдор Конюхов подтвердил, что видел с борта аэростата «Фосагро» край Земли

28.03.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Участник многочисленных кругосветных путешествий Фёдор Конюхов заявил, что во время полёта на аэростате компании «Фосагро» удостоверился в плоской форме Земли.

Пролетая на высоте 1300 метров, он увидел её край и фрагмент панциря находящегося под ней черепахи.

Конюхов признался, что с детства боится высоты, и поэтому раньше выбирал для путешествий наземные или водные виды транспорта. Так, он достиг берегов Австралии на бамбуковой лодке, пересёк всю Евразию на ручной дрезине и проехал от Огненной Земли до Гренландии на самокате. Однако он никогда не поднимался на такую высоту, как та, на которой летел аэростат и поэтому никогда прежде не видел края Земли.

Конюхов заявил, что стал жертвой научной пропаганды шарообразной формы планеты, однако после знакового полёта не может более не верить своим глазам.

– Я думал, что Юра [имеется в виду певец и композитор Юрий Лоза] – псих ненормальный, – признаётся Конюхов. – А он всё правду говорил. Наша планета плоская. И слоны, и черепахи, всё там есть. Возникает немало вопросов к производителям компасов и навигаторов, согласно которым я якобы совершал кругосветные путешествия. По какому же маршруту я на самом деле ехал и плыл? Хочу принести извинения своим многочисленным поклонникам, которые из-за меня тоже поверили, что Землю можно объехать кругом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.23 / Xinhua – сохранять боеготовность и повышать бдительность — Си Цзиньпин провёл инспекцию вооружённых сил Китая

17.02.22 / Мнение: Как становятся программистами, россияне готовы в айти и как подобрать очки под наушники

11.09.22 / Антигуа и Барбуда признала Карла III королём, но объявила о подготовке референдума об отказе от монархии

09.01.23 / Как изменится российский рынок вторичной недвижимости в 2023 году

10.12.21 / Суд обязал якутского шамана снять порчу с “Роснано”

03.02.23 / Die Welt – в ЕС сомневаются по поводу эффективности потолка цен на нефтепродукты

17.01.22 / Почему у них не получилось? – Личное мнение

24.11.21 / Бюджет на 2022-2024 годы прошел второе чтение в Думе

07.06.21 / Скандалы: Заселение по-хитрому

05.05.22 / Команда Байдена тратит на защиту украинских границ больше, чем на укрепление американских — для разжигания конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика