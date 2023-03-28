Фёдор Конюхов подтвердил, что видел с борта аэростата «Фосагро» край Земли

Участник многочисленных кругосветных путешествий Фёдор Конюхов заявил, что во время полёта на аэростате компании «Фосагро» удостоверился в плоской форме Земли.

Пролетая на высоте 1300 метров, он увидел её край и фрагмент панциря находящегося под ней черепахи.

Конюхов признался, что с детства боится высоты, и поэтому раньше выбирал для путешествий наземные или водные виды транспорта. Так, он достиг берегов Австралии на бамбуковой лодке, пересёк всю Евразию на ручной дрезине и проехал от Огненной Земли до Гренландии на самокате. Однако он никогда не поднимался на такую высоту, как та, на которой летел аэростат и поэтому никогда прежде не видел края Земли.

Конюхов заявил, что стал жертвой научной пропаганды шарообразной формы планеты, однако после знакового полёта не может более не верить своим глазам.

– Я думал, что Юра [имеется в виду певец и композитор Юрий Лоза] – псих ненормальный, – признаётся Конюхов. – А он всё правду говорил. Наша планета плоская. И слоны, и черепахи, всё там есть. Возникает немало вопросов к производителям компасов и навигаторов, согласно которым я якобы совершал кругосветные путешествия. По какому же маршруту я на самом деле ехал и плыл? Хочу принести извинения своим многочисленным поклонникам, которые из-за меня тоже поверили, что Землю можно объехать кругом.

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