Анджелину Джоли заметили на свидании с наследником семьи миллиардеров Дэвидом Майером де Ротшильдом

Анджелина Джоли не смогла укрыться от пристального внимания папарацци. На этот раз фотографы заметили голливудскую звезду на выходе из роскошного ресторана в неожиданной компании. Бывшая жена Брэда Питта провела время с наследником династии Ротшильдов. Дэвид Майер де Ротшильд ведет активную общественную деятельность и занимается вопросами экологии. Анджелина и Дэвид провели за ужином два часа. Посмотреть фото можно здесь.

Анджелина составила для ужина в ресторане лаконичный образ. Актриса и эколог оживленно беседовали, не обращая внимания на фотографов. Инсайдеры утверждают, что в это же время в ресторане находилась и Эмма Уотсон. Звезда “Гарри Поттера” тоже интересуется вопросами экологии. Вполне возможно, что она составила компанию Энджи и Дэвиду.

Анджелина ДжолиДэвид Майер де Ротшильд

Ротшильды основали свою банковскую династию в Европе в 1700-х годах. Семья до сих пор остается одной из самых богатых в мире. Ее состояние, по данным Forbes, превышает 500 миллиардов долларов.

Ранее Анджелина Джоли, которая занимается гуманитарной помощью людям по всему миру, закрыла свой благотворительный фонд поддержки женщин, пострадавших от насилия. Организацию она основала в 2015 году вместе с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. По информации СМИ, за время существования благотворительного фонда Джоли вложила в него около 1,7 миллиона фунтов (примерно 146 миллионов рублей). Актриса решила закрыть организацию из-за финансовых трудностей. На данный момент на ее счету осталось всего 53 тысячи фунтов. К тому же, компания должна кредиторам еще 1,5 тысячи фунтов.

Дэвид Майер де РотшильдАнджелина Джоли