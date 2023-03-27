 

Анджелину Джоли заметили на свидании с наследником семьи миллиардеров Дэвидом Майером де Ротшильдом

27.03.2023, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анджелина Джоли не смогла укрыться от пристального внимания папарацци. На этот раз фотографы заметили голливудскую звезду на выходе из роскошного ресторана в неожиданной компании. Бывшая жена Брэда Питта провела время с наследником династии Ротшильдов. Дэвид Майер де Ротшильд ведет активную общественную деятельность и занимается вопросами экологии. Анджелина и Дэвид провели за ужином два часа. Посмотреть фото можно здесь.

Анджелина составила для ужина в ресторане лаконичный образ. Актриса и эколог оживленно беседовали, не обращая внимания на фотографов. Инсайдеры утверждают, что в это же время в ресторане находилась и Эмма Уотсон. Звезда “Гарри Поттера” тоже интересуется вопросами экологии. Вполне возможно, что она составила компанию Энджи и Дэвиду.

Анджелина ДжолиДэвид Майер де Ротшильд

Ротшильды основали свою банковскую династию в Европе в 1700-х годах. Семья до сих пор остается одной из самых богатых в мире. Ее состояние, по данным Forbes, превышает 500 миллиардов долларов.

Ранее Анджелина Джоли, которая занимается гуманитарной помощью людям по всему миру, закрыла свой благотворительный фонд поддержки женщин, пострадавших от насилия. Организацию она основала в 2015 году вместе с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. По информации СМИ, за время существования благотворительного фонда Джоли вложила в него около 1,7 миллиона фунтов (примерно 146 миллионов рублей). Актриса решила закрыть организацию из-за финансовых трудностей. На данный момент на ее счету осталось всего 53 тысячи фунтов. К тому же, компания должна кредиторам еще 1,5 тысячи фунтов.

Дэвид Майер де РотшильдАнджелина Джоли


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.23 / Блумберг: Хакеры взломали клиентов Microsoft и Apple

20.03.23 / Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве

12.02.23 / Дефицит питательных веществ и агрессивный маникюр: причины появления «волнистых» ногтей

25.12.21 / Мнение: Использование гражданских БПЛА в боевых действиях

23.01.22 / С 2014 года Леонид Куравлев перестал посещать могилу жены

16.09.21 / Заключенные тюрьмы увидели НЛО, а утром проснулись с загадочной красной сыпью на теле

02.05.22 / Мнение: Орбан попал на “Миротворец”

28.02.22 / Мнение: Смерть кроссовок

11.02.22 / Павел Табаков, Самира Мустафаева и Карина Нигай на модной вечеринке в Москве

01.03.23 / Ким Чен Ын приказал реформировать сельское хозяйство из-за нехватки продовольствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика