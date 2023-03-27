Роза, орхидея, османтус: лучшие цветочные ароматы для весны

РОЗА

Такая традиционная парфюмерная нота, как роза, продолжает служить источником вдохновения для «носов» всего мира. Дело в ее многогранности в сочетании с различными компонентами: одни делают ее яркой, другие — легкой. Именно такие — воздушные — ноты розовых лепестков и запах свежей листвы заключены в туалетной воде «Л’Окситан». В сердце композиции абсолют дамасской розы соседствует с мягкостью цветочной розовой воды из Прованса.

ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

Именно потому, что цветы сакуры улетают с первым весенним ветерком, они такие редкие и драгоценные,

— говорит Оливье Боссан, основатель «Л’Окситан». Бренд не оставил без внимания вишневые деревья, которые украшают склоны южной Франции, посвятив им эту туалетную воду. Создана она на основе экстракта вишни из региона Люберон в Провансе. Помимо вишни, в букете присутствует фрезия, ландыш, черная смородина, амбра и мускус.

ОСМАНТУС

Весной расцветает большинство цветов, но только не османтус: он благоухает осенью, когда другие растения уже завяли. Отсюда уникальность туалетной воды «Л’Окситан».

Аромат подобен созерцанию красивого звездного неба, как напоминание о множестве цветущих «звезд» — цветков османтуса. Ощущение безмятежности, которую мы чувствуем, когда находимся в контакте с природой. Кроме того, оттенок османтуса перекликается с золотистым цветом Луны, — говорит Мишель Жирар, один из создателей композиции.

НЕРОЛИ И ОРХИДЕЯ

Этот соблазнительный и чувственный аромат содержит эссенцию нероли из Средиземноморья и абсолют белой орхидеи из Мадагаскара. В его верхних нотах — цитрусовый всплеск из апельсина и мандарина, в сердце — нероли, персик, инжирное молоко, ландыш, в базе — цветочный тандем из орхидеи и ириса, сдобренный беспроигрышным акцентом в виде мускуса. Чтобы усилить интенсивность и стойкость аромата, нанесите на него парфюмированное молочко для тела «Нероли и орхидея».

ДИКИЕ ТРАВЫ

Парфюмированная вода Herbae — ода диким травам Прованса. Подойдет аромат и тем женщинам, которые привыкли находиться на природе, вдали от суеты, и жительницам мегаполисов, чувствующим нехватку в свежем воздухе и релаксе. Встречает Herbae бергамотом, розовым перцем и амбреттой, затем в игру вступает ежевика, крапива, шиповник и мускатный шалфей, продолжаясь натуральными экстрактами диких трав в комбинации с кашмераном и мускусом.