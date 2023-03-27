 

58-летний Киану Ривз почти все трюки в “Джоне Уике 4” исполнил сам

27.03.2023, 21:55, Разное
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Состоялась премьера четвертой части “Джона Уика”. Режиссером ленты выступил Чад Стахелски. Недавно стало известно о том, что в картине почти не использовали каскадеров. 58-летний Киану Ривз выполнил 90% трюков в боевике самостоятельно.

Актер готовился к съемкам четвертой части 12 недель. За это время Киану нарабатывал навыки экстремального вождения и репетировал боевые сцены с рукопашными драками и стрельбой. Лишь в редких случаях Ривза подменяли каскадеры. Дублер заменил Киану в сцене с опасным прыжком из окна здания, а также в эпизоде, где Джон Уик скатывается по лестнице.

Киану Ривз

Режиссер киносаги Чад Стахелски хочет, чтобы премию “Оскар” вручали не только актерам, режиссерам и продюсерам, но и каскадерам. По мнению Чада, организаторы премии несправедливо обделяют вниманием тех, кто в киноискусстве нередко жертвует своим здоровьем и даже жизнью ради красивых экшен-сцен.

Ранее Киану Ривз ответил на вопросы пользователей Reddit. Он рассказал, какие предметы с площадки “Матрицы” и “Джона Уика” увез домой, и признался, что мечтал сняться у Дэвида Финчера. Ривз заявил, что забрал часы и обручальное кольцо со съемок “Джона Уика” и меч из “47 ронинов”. Помимо этого, режиссеры подарили ему красную таблетку из “Матрицы”. Ривза спросили, была ли когда-нибудь в его карьере роль, от которой он отказался и пожалел об этом. Такой, по словам актера, у него не было, но он “всегда хотел сыграть Росомаху”. Речь зашла и о другом культовом персонаже, сыгранном Ривзом, — Джоне Константине. Актер сказал, что разговаривал с новым соруководителем DC Films Джеймсом Ганном о “Константине-2”, и выразил надежду на продолжение.

Кадр из фильма “Джон Уик”Кадр из фильма “Джон Уик”


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