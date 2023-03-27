Венок символизирует равновесие, порядок и защиту: ритуалы, которые очистят дом от негатива и изгонят злых духов

Скопление негативной энергии в доме может стать привлекающим фактором для злых духов. Порой мы сами не замечаем, как это происходит. Однако семейные ссоры, неурядицы и стрессы нарушают естественную гармонию жилища. Постепенно мы утрачиваем способность радоваться и быть счастливыми, а вместе с этим негативные события происходят все чаще. Что же делать в таком положении?

Восстановить позитивную энергетику и изгнать из дома злых духов помогут следующие ритуалы.

Венок как символ защиты

У венка множество различных значений, поэтому он широко используется по всему миру и по разным поводам. Конечно, в первую очередь это декоративный предмет. Но есть у него и магические силы. С религиозно-мистической точки зрения венок символизирует равновесие, порядок и защиту. Если повесить его на дверь снаружи, то дом получит надежный барьер от злых духов.

Схожими энергетическими свойствами обладают и камни. В частности, обсидиан, оникс, кремень, аметист, гематит, гранат, лазурит и т.д.

Вместо венка на двери можно повесить зеркало, которое будет отражать и возвращать негативную энергию ее источникам.

Окуривание

Один из древнейших ритуалов очищения пространства от негативной энергии. Окуривание практиковали многие народы, хоть и различными способами.

В данном случае можно идти простым, но надежным путем. Используются специальные травяные смеси, которые в процессе тления и дают необходимый эффект изгнания злых сил. Можно и самостоятельно приготовить такую комбинацию трав, используя полынь, шалфей, можжевельник и ладан.

Уборочные мероприятия

В рамках плановых генеральных уборок можно проводить и очистку дома от негативной энергии со злыми духами. Дело в том, что нечисть скрывается в углах и укромных местах, где как раз и скапливается грязь, пыль, плесень. В этом смысле уборка и сама по себе будет полезной профилактической мерой. Но для целевой очистки от злых духов необходимо включить в мероприятие символы поддержки свыше.

Это значит, что в процессе уборки нужно будет использовать положительные звуковые вибрации и мантры с требованиями уходить злым духам.

В воде, используемой для мытья поверхностей, желательно разбавить соль и шалфей. Такое дополнение поможет не просто очистить дом, но и оттолкнуть негативную энергию.

Окажет такую же помощь и святая вода. Это может быть и просто чистая родниковая вода, над которой произносились мантры с привлечением добрых и светлых духов. Готовить такую воду желательно в утреннее время до полудня.

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Священные свечи

Для очищения можно использовать светлые свечи, а для защиты – черные. Форма при этом значения не имеет.

С горящей свечой необходимо обойти всю площадь дома, представляя в воображении, как жилье обретает защитное энергетическое поле. Эффективность ритуала будет зависеть от того, насколько детальными и яркими будут образы создания защиты.

Усилить эффект можно с помощью того же масла лаванды, которым смазывается свеча. Кроме того, будут уместны заклинания на защиту собственности.

Желательно, чтобы свечи сгорали полностью во время сеанса. Если горение длится слишком долго, то его можно прервать нарочно, но не задувая пламя, а другим способом. При этом остатки воска закапываются в землю, после чего нужно уйти без оглядки.

Соль

Еще во времена Средневековья соль использовали как одно из главных средств борьбы со злыми духами. Ее можно рассыпать на порогах или вокруг дома снаружи. Важно, чтобы получился замкнутый круг, в который не пройдет темная сила.

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Для профилактики есть смысл посыпать солью и углы помещений, где обычно скапливается грязь и пыль.

Можно также держать чашку с солью посреди главной комнаты рядом с белой свечой, которая должна будет гореть ночью для впитывания негативной энергии. Остатки воска утром выбрасываются.

Травы и чеснок

Как известно, чеснок не любят вампиры. Но он также помогает устранять злые силы, воздействия темной магии, сглаз и т.д. Поможет это растение и в отпугивании завистников с недоброжелателями.

Для получения положительного эффекта достаточно будет подвесить головку чеснока над дверью или внутри комнаты, которая особенно нуждается в защите от негатива.

Как уже говорилось, некоторые травы также помогают защищать дом. В данном случае их тление необязательно. Отогнать демонов и злых духов поможет запах полыни, ветки березы или лаванды.

Если есть возможность выращивать растения, то хорошим решением будет посадка кориандра на участке возле дома. Добрых духов будут привлекать лопухи с розмарином, а также укроп, рапс, дягиль и хрен.

Предки наши для защиты дома от темных сил использовали и травяной порошок. Он готовился в ступе из базилика, душицы, валерианы и бузины. Полученная смесь рассыпалась возле дома и внутри его. Будет неплохо, если этот порошок также осветит луна, передав ему свою положительную энергию.

На основе трав можно делать и благодатные настойки, которые по каплям разносятся по всему дому.