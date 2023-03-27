От ванильного латте до овсяного капучино: трендовые оттенки для блондинок на весну и лето 2023 года

Чашка кофе — вот откуда нужно черпать вдохновение модницам. Такой совет дал стилист Джейсон Коллиер. Он перечислил те оттенки, которые будут в тренде в этом весеннем и в следующем летнем сезоне. Модницам есть из чего выбрать.

Капучино с овсяным молоком

Этот оттенок и не холодный, и не теплый — в этом заключается его уникальная особенность. При окрашивании золотистый капучино смешивается с чуть прохладным блондом, благодаря чему появляются пепельные блики.

В данном случае подойдет техника окрашивания балаяж. Благодаря ей локоны будут красиво переливаться на солнце разными оттенками.

Ванильный латте

По мнению стилиста, это идеальный цвет волос, поскольку он подходит для девушек с любым тоном кожи. С его помощью можно создать нежный и романтичный образ. Ванильный латте — это молочно-сливочный оттенок.

Он теплый, поэтому очень подходит для лета и весны. Если использовать технику окрашивания бэбилайтс, то эффект будет потрясающим.

Ледяной блонд

Этот оттенок является холодным. Несмотря на это, он, в принципе, подходит для девушек с любым тоном кожи, но все же лучше всего сочетается с загорелой кожей. Стилист отмечает, что ледяной блонд — это тот цвет, который требует особого ухода. Необходимо использовать тонер для блондинок, дабы волосы выглядели живыми, здоровыми и красиво переливались на солнце. Данное окрашивание лучше всего рассмотреть светловолосым девушкам.

Карамельный фраппучино

А вот данный вариант подходит и для брюнеток. Здесь наблюдается симпатичный переход от темных к более осветленным прядям. Такой оттенок стилист назвал «суперглянцевым».

Эксперт порекомендовал присмотреться к карамельному фраппучино брюнеткам, которые хотят перекраситься в блонд, но не знают, насколько им подходит или не подходит такой оттенок. В данном случае осветление части прядей позволит увидеть, насколько блонд к лицу или нет.