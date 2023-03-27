 

Daily Mail: Смартфоны постоянно “подслушивают” владельцев

27.03.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня смартфоны обладают технологией, позволяющей постоянно шпионить за своими владельцами. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов по кибербезопасности из NordVPN.

DM отмечает, что многие люди считают, что их смартфоны “подслушивают” разговоры. Это проявляется в появлении контекстной рекламы с товарами, о которых пользователь ранее говорил вслух своим друзьям или близким. Инженеры NordVPN утверждают, что это не паранойя. Это реальная проблема, связанная с постоянно работающими микрофонами в мобильных телефонах. По мнению некоторых, такая форма цифрового наблюдения может быть включена с помощью “ультразвуковой связи” между различными гаджетами дома. Ультразвуковые волны используются для передачи информации между такими устройствами, как смартфоны, телевизоры и ноутбуки.

Несмотря на то, что приложению не нужен доступ к микрофону, многие приложения запрашивают его. Адрианус Варменховен, эксперт по кибербезопасности, говорит, что доступ к микрофону может стать золотой жилой для рекламодателей. Он позволяет им собрать много информации о владельце устройства без его ведома. После разговора со смартфоном устройство “слышит”, что ему говорят, и отправляет информацию по ультразвуку на любые другие устройства в доме. Таким образом, на домашних компьютерах появляются только те рекламные объявления, которые могут заинтересовать владельца.

Варменховен заявил, что передача ультразвуковых сообщений не может быть остановлена, даже если смарт-устройства выключены. Необходимо запретить всем сторонним приложениям доступ к микрофону.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.22 / Мнение: Весна в Москве

01.10.22 / «Это абсурд» — полковник Макгрегор об обвинениях в адрес США во взрывах на газопроводах «Северный поток»

16.10.22 / Всего за 38 дней Трасс стала самым непопулярным лидером в истории Великобритании

06.02.23 / Очаги беспорядка: какие зоны в квартире заслуживают пристального внимания

05.01.21 / 2020 год для хозяйки ресторана китайской кухни в Москве

21.08.22 / Европа резко сократила военную помощь Украине

02.01.23 / Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?

15.01.22 / Мнение: О повышении ставок против НАТО

10.06.22 / Концерты и викторины ждут москвичей в парках 11 и 12 июня

14.03.22 / FIDE запретила российским игрокам ставить мат оппонентам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика