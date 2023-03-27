Тренд на шляпы остается, но теперь по правилу “больше значит лучше”: идеи стильных образов с такими головными уборами

Аксессуары дополняют ваш наряд и могут подчеркнуть ваш образ. Одно и то же черное платье может превратиться из повседневного в торжественное, в зависимости от сопутствующих украшений, обуви и сумки. Одним из аксессуаров, который должен быть в вашем обязательном списке покупок, является шляпа. В 2023 году в тренде модели с большими полями, необычных форм и расцветок. Вот некоторые идеи — выберите модель для себя и будьте неотразимы.

Элегантные пляжные шляпы

Пляжные шляпы всегда большие и мягкие. Такими они должны быть, это особенность пляжного стиля. Эти аксессуары не только красивы, но и функциональны. Они не дадут солнцу растопить ваш макияж, а ваш наряд не выгорит. Можете надеть свою большую пляжную шляпу, даже если вы не проводите день на песке.

Плетеная шляпа дополнит ваш образ модной богемной эстетикой. Сочетайте его с вашим любимым струящимся платьем и летними аксессуарами, такими как солнцезащитные очки, сандалии и шелковые шарфы, чтобы завершить образ. И даже если вы не гуляете по пляжу, а просто идете по городу, ваш образ будет актуальным и стильным.

Шляпы-канотье

Если вы беспокоитесь о том, что ваша шляпа скрывает лицо или волосы, выберите подходящую модель. Шляпы-канотье — идеальный головной убор, который носится на затылке. Поля создают симметричный силуэт, обрамляющий лицо и подчеркивающий его черты.

Слегка смещенная от центра головы шляпа позволяет показать челку, не скрывая прическу полностью. Поскольку шляпа-канотье имеет простой структурированный дизайн, она хорошо сочетается с чем угодно. Вы можете сделать ее частью повседневного образа или подчеркнуть свою элегантность, сочетая шляпу с современной блузкой и забавными туфлями-лодочками.

Ковбойские шляпы

У ковбоев феноменальный стиль: сапоги, жакеты с бахромой и, конечно же, шляпы. И сегодня такая стильная одежда вошла и в мир моды. Ковбойская шляпа большого размера — отличный способ дополнить свой стиль. С ее помощью можно создать комплект вестерн или его полную противоположность — шикарный современный образ.

Как бы вы ни решили дополнить свой головной убор, просто помните, что это необязательно должна быть традиционная коричневая ковбойская шляпа. Пастельные тона, принты или кожа — все это подойдет для большого гламурного головного убора в стиле кантри. Пробуйте, ищите свой стиль, не бойтесь миксовать этот аксессуар с разной одеждой. В 2023 году ковбойские шляпы будут в тренде.

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Узорчатые шляпы

Этот аксессуар должен подчеркивать вашу великолепную индивидуальность. Головные уборы оверсайз с причудливым дизайном будут весьма актуальны. Узорчатыми шляпами можно украсить любой повседневный наряд. Тем не менее они являются идеальной альтернативой простым соломенным пляжным шляпам.

Широкие поля оставляют больше места для ярких цветов и игривых узоров. Монохромный наряд подчеркнет вашу шляпу с принтом, сохраняя при этом модный вид. Вы можете выбрать один основной цвет в дизайне, чтобы дополнить головной убор, или носить другой оттенок для контраста, который выделит вашу шляпу.

Панамы с принтом

Модные иконы 90-х популяризировали такие предметы одежды, как выстиранные джинсы, куртки-бомберы и комбинезоны, которые до сих пор остаются в тренде. Также на пике стиля находится и такой аксессуар 90-х, как панамы.

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Этот элемент уличной одежды присутствует не только в повседневных образах. Панама с яркими принтами и узорами идеально подходит для тренда больших шляп. Сочетайте его с другим базовым элементом гардероба, белой рубашкой и джинсами, чтобы создать беспроигрышный комплект.

Шляпа-федора

Когда мы думаем о стильных, вневременных головных уборах, шляпа-федора из мягкого фетра возглавляет список. Ее большие поля привлекают внимание, такие аксессуары всегда модны. Те скептики, которые выбрасывают фетровые шляпы, просто не знают, как их стилизовать.

Монохромный наряд — отличный способ подчеркнуть свой стиль для любителей головных уборов. И один цвет не ограничивает вас одним оттенком. Носите большую фетровую яркую шляпу и сочетайте ее с более темной сумочкой и туфлями или наоборот.

Шляпы с широкими полями

Весенний сезон — это яркие цвета, поэтому объедините их с этой тенденцией в виде больших шляп. Выбор однотонной одежды и шляп различных оттенков — ключ к вашему особому стилю радужного наряда. Не бойтесь выглядеть ярко, сочетайте самые смелые цвета.

Вещи с похожими оттенками слишком близки к монохромному ансамблю, они выглядят скучновато. При этом, синяя рубашка, зеленые брюки и оранжевая сумочка прекрасно дополняют друг друга. Не забудьте свою большую шляпу с туфлями в тон.

Шляпы с перьями

Большие шляпы – это уже смело, а шляпы с перьями — вершина современного стиля. Они словно ставят условный восклицательный знак в вашем образе, мгновенно выделяя вас из толпы. Перья — это роскошный способ продемонстрировать эффектную шляпу.

Вы можете оставить свой наряд приглушенным, чтобы ваша шляпа действительно выделялась, или надеть подходящий аксессуар, чтобы раздвинуть границы максимализма. Просто будьте готовы ко всему вниманию, которое вы и ваша большая шляпа получите извне. Не бойтесь выделиться, ведь вы достойны внимания и восхищения.