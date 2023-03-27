 

Ида Галич, Елена Крыгина, Евгений Миронов и другие звезды на светской премьере спектакля “Турандот”

27.03.2023, 16:20, Разное
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Светская премьера спектакля “Турандот” по мотивам знаменитой фьябы Карло Гоцци, прошедшая в Театре на Бронной 24 марта, собрала огромное количество звездных гостей. Так, первыми философскую сказку в постановке режиссера Андрея Прикотенко и художника Ольги Шаишмелашвили увидели телеведущая Ида Галич, визажист и бизнесвумен Елена Крыгина, народный артист РФ Евгений Миронов, инфлюенсер Карина Нигай, ведущая Аврора, а также знаменитые пары: Леонид и Оксана Ярмольник, Аркадий и Наталья Укупник, Марианна Максимовская с супругом и многие другие.

Ида ГаличЕлена КрыгинаЕвгений МироновКарина Нигай, Аврора, Влад КрамскойАркадий и Наталья УкупникОксана и Леонид ЯрмольникМарианна Максимовская с супругом


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