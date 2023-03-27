Мнение: Окаянные дни

В первых числах марта на небольшой город Ефремов Тульской области, в котором живет чуть больше 30 тысяч человек, обрушилось информационное цунами об истории смелой 13-летней девочки Маши, нарисовавшей пацифистский рисунок и начавшемся преследовании ее отца – Алексея Москалева, который в одиночку растит дочь, потому что мама девочки еще семь лет назад оставила дочь и уехала в соседнюю область.

Во время командировки в г.Ефремов Тульской области. постоянно вспоминались «Окаянные дни» Ивана Бунина. И не потому, что русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года часто бывал в Ефремове, здесь жила и похоронена его мама, и именно из этого города в мае 1901 года Иван Алексеевич написал старшему брату Юлию: «В Ефремове страшная нищета».

«Окаянные дни» вспоминались потому, что это дневниковые записи Бунина, которые он вел в Москве и Одессе в 1918 и 1919 годах, воспринимая происходящее вокруг как национальную катастрофу.

И мне постоянно лезли в голову 13-летняя девочка Маша Москалева, нарисовавшая пацифистский рисунок, отец девочки, которого хотят ограничить в родительских правах, могилы молодых парней, погибших в ходе спецоперации, взрыв газа в жилом доме и обрушение целого подьзда, под руинами которого погибли восемь человек.

И все эти события вместились в небольшой отрезок времени истории провинциального городка.

И как тут не вспоминать бунинские «Окаяннные дни»? Как не сожалеть, что 13-летняя Маша Москалева оказалась в водовороте этих самых скверных и окаянных дней? Как не думать о том, что Маше очень нужна помощь?

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