Мнение: О путинских играх «в танчики»… Чей страшный сон сбывается наяву?

Российский президент Владимир #Путин пообещал, что пока Запад выпустит свои «420 или 440 танков» для Украины, #Россия произведёт новых или модернизирует имеющихся вчетверо больше. И в целом «общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ. Даже более, чем в три раза». С учётом планов по «модернизации» этому можно верить, как бы ни высмеивали нелады с математикой у главы государства западные и украинские СМИ.

Но есть нюанс.

Танк танку рознь. И тут нельзя не вспомнить, как развивалось отечественное танкостроение. Старики этого, кстати, уже не помнят, а молодёжь – так и вовсе не знает.

Самое время напомнить, что…

…Один из самых массовых танков Красной Армии перед Великой Отечественной войной был приобретён у США и выпускался по лицензии, купленной у изобретателя Дж. Мейнфорда Кристи.

Всё началось с того, что в 1930-1931 гг. ряд высших руководителей Красной армии и «командиров производства» совершили поездки в #США и Великобританию с целью закупки там самых совершенных образцов танковой и гусеничной техники. В результате в первой половине 1930-х гг. советская танковая промышленность выпускала несколько типов и видов бронетехники, полностью или частично основанных на зарубежных проектах. Так, в США был отобран колесно-гусеничный танк конструктора Дж. Кристи, а в Великобритании – шеститонный танк фирмы «Виккерс-Армстронг».

Вот этот «Виккерс» и стал выпускаться в СССР под индексом Т-26, поскольку была приобретена лицензия на его производство. Он стал самым массовым советским танком 1930-х гг. В различных модификациях было изготовлено более 11 тыс. таких машин. А на основе детища инженера Кристи в СССР было произведено множество танков серии «БТ» (быстроходный танк).

Пристрастие советских военачальников к колёсно-гусеничному ходу легко объяснить: тогдашняя социалистическая #промышленность не могла изготовить гусеничные ленты надлежащего качества из-за низкого качества исходного сырья — «стали Гартфильда». Поэтому произведённые в #СССР траки быстро изнашивались и разрушались. В итоге танки серии «БТ» стали вторыми по массовости танками РККА перед войной. Всего промышленности удалось выпустить их около 8 тыс. шт. Однако они комплектовались импортными (списанными из авиации) американскими моторами «Либерти», а затем советскими аналогами М-5. Но запчастей к ним катастрофически не хватало. Что во многом и предопределило неудачный для РККА исход танковых сражений 1941 года.

А что же «самый успешный» танк Великой Отечественной — Т-34?

О, тут тоже не обошлось без «параллельного импорта».

На самом деле, Т-34 был очень много заимствовал из немецкого танка T-III (он же Pz.Kpfw. III) после того, как первоначальный вариант «тридцатьчетвёрки» получился очень «сырым»: главными его недостатками были «теснота» — дефицит башенного объёма и «слепота» — плохой обзор из башни. В отличие от него, конструкция Panzerkampfwagen III была для своего времени очень удачной, а техническое исполнение — на высшем уровне.

После глубокого ознакомления с немецким средним танком Т-III (образец был официально куплен у немцев), руководители советского танкостроения поставили вопрос о кардинальной модернизации «тридцатьчетвёрки», направленной на преодоление её конструкционных недостатков. В частности:

– была переработана геометрия корпуса Т-34 — она стала похожей на корпус Т-III;

– изменился диаметр и количество катков — заимствовано от немецкого прототипа;

– стала более просторной башня и на ней появилась командирская «башенка»;

– был предусмотрен пятый член экипажа — тоже прямое заимствование от Т-III,

и появился ряд других изменений.

И хотя нет ничего зазорного в том, чтобы учиться как у противника, так и у союзников, эта #история наглядно показывает реальное состояние советской инженерно-конструкторской школы, а также производственной дисциплины. Что в полной мере унаследовала и постсоветская Россия. Только старые «болячки» были усугублены хаосом 1990-х и военными реформами 2000-х.

Исторический намёк, в общем, понятен?

—