Формы и названия ногтей: как сделать миндальную, овальную и квадратно-овальную модель для коротких и длинных ногтей

С ростом популярности нейл-арта помимо привычных классических форм ногтей появилось много новых вариантов. Для оформления красивого маникюра необходимо учесть не только природные данные, но желаемую форму и длину. О том, как использовать особенности ногтей, чтобы сделать опил нужной формы, и какую технику использовать, пойдет речь в данной статье.

Правила выбора длины

Первым условием для оформления красивого маникюра является выбор одинаковой длины на всех пальцах (кроме больших, они сравниваются между собой и приблизительно в относительной пропорции подстраиваются под остальные).

Если нужно оставить максимальную длину, все ногти надо равнять по самому короткому. В случае если один ноготь сломан, выбирается следующий минимальный по длине, а сломанный реставрируется при помощи геля или акрила.

При планировании минимальной длины надо ориентироваться на самый длинный ноготь (имеется в виду ногтевое ложе без свободного края). Не исключено, что некоторые ногти будут очень короткими, в этом случае надо оставить на них немного свободного края, чтобы при покрытии лаком все ногти выглядели приблизительно одинаковыми.

Самая большая длина оставляется на среднем пальце, поскольку его ногтевая пластина от природы является самой короткой. По среднему необходимо выравнивать указательный и безымянный палец, длина мизинца должна быть самой короткой (от природы мизинец обладает самым длинным ногтевым ложем).

Общие правила опиливания

Стоит помнить, что опил производится только до точек вроста пластины по краям. Боковые линии должны быть параллельными и одинаковыми, общая форма не должна быть слишком зауженной и искривленной. Оптимальной является абразивность 180/200, 200/200, 200/220 грит. Меньше 180 будет слишком грубой, больше 220 – шлифовальной и неудобной для опиливания. Выбирайте широкую дугообразную пилочку для удобства в работе, острые края новой пилки можно обработать бафом, чтобы не пораниться.

Овальная

Для придания овальной формы нужно слегка подпилить края ногтя. Визуально эта форма удлиняет руки, поэтому рекомендуется для использования обладателей коротких пальцев рук. Идеальной является умеренная длина и узкое ногтевое ложе, эта форма смотрится на ногтях с такой характеристикой наиболее эффектно. Рекомендуется нюдовое покрытие.

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Квадратно-овальная

Для придания этой формы необходимо подпилить верхнюю часть ногтя и закруглить края. Для квадратно-овальной формы подойдут ноги минимальной и большой длины, такой выбор будет самым правильным. Можно выбирать любые цвета покрытия.

Миндальная

Эта форма напоминает утонченный миндальный орешек. Для придания ее ногтям надо подпилить внешний край по диагонали в направлении середины. В центре должен образоваться мягкий (не острый) полукруглый кончик. Также можно использовать окрашивание любым цветным лаком или гелем.

Круглая

Если вы предпочитаете круглую форму ногтей, ориентируйтесь на изгиб кутикулы. Именно таким должен быть край ногтевой пластины. Аккуратно подпиливайте ноготь, чтобы края были плавными, движение пилочки — по кругу.

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Квадратная

Состригите ногти прямо, затем проводите пилочкой перпендикулярно росту ногтевой пластины. Такая форма идеально подходит обладателям прочных, крепких ногтей средней и большой длины. Тем, у кого хрупкие ногти, ее использовать не рекомендуется, поскольку есть риск постоянно их ломать.

«Балерина»

Эта форма напоминает пуанты. То есть овал с ровным срезом, именно такие ногти сегодня также в тренде. Оформить ее можно при помощи движений пилочки, направленных от внешних краев к центру (как в случае с “миндалем”), а также ровного среза на конце (как в концепции квадрата).

“Стилет”

Если вы предпочитаете форму шпильки, длина должна быть достаточной большой. Ногти подпиливаются с двух сторон по направлению к центру в виде треугольника с острым углом посередине.